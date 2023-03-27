Українці в топі. Як змінилися симпатії поляків до різних націй за рік війни

У Польщі з'ясували симпатії поляків до різних націй через рік війни в Україні. Результати опитування показали кардинальні зміни у сприйнятті представників інших країн.
Українці потрапили у топ націй, які найбільш до вподоби громадянам Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.
Польський Центр дослідження громадської думки (CBOS) провів дослідження, щоб з'ясувати симпатії поляків до інших націй через рік після початку війни в Україні. До деяких народів ставлення змінилося кардинально.
Серед представників інших країн полякам найбільше подобаються:
У наступній групі позитивне ставлення до націй розподілилося так:
Трохи менше симпатії поляки виявляють до євреїв (32% опитаних, неприязнь – 29%). Турки подобаються 27% поляків, а 36% – навпаки. 24% відчувають симпатію до китайців, неприязнь – 36%.
На останніх місцях рейтингу серед етнічних груп, які в мешканців Польщі викликають найменше симпатії, опинилися:
Ставлення жителів Польщі до деяких націй суттєво змінилося, наприклад, неприязнь до росіян радикально зросла.
"За останній рік відсоток тих, хто висловлює свою неприязнь до них, зріс із 38% до 82%, а частка тих, хто ставиться позитивно, впала з 29% до 6%. Ніколи за останні три десятиліття, коли ми запитували про ставлення до інших націй, не відбувалося таких змін за рік", – йдеться у звіті CBOS.
Угорці також викликають у поляків найнижчий рівень симпатії і найвищий рівень антипатії за останні 30 років.
Водночас суттєво зріс рівень симпатії до українців – на 10% за минулий рік. Так само – і до американців. На 9% збільшилося позитивне ставлення до англійців.
"Ставлення до цих народів наразі рекордно високе, найкраще за всю історію наших досліджень", – зазначають соціологи.
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