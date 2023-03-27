Українці в топі. Як змінилися симпатії поляків до різних націй за рік війни

У Польщі з'ясували симпатії поляків до різних націй через рік війни в Україні. Результати опитування показали кардинальні зміни у сприйнятті представників інших країн.

Українці потрапили у топ націй, які найбільш до вподоби громадянам Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Які нації найбільше подобаються полякам

Польський Центр дослідження громадської думки (CBOS) провів дослідження, щоб з'ясувати симпатії поляків до інших націй через рік після початку війни в Україні. До деяких народів ставлення змінилося кардинально.

Серед представників інших країн полякам найбільше подобаються:

американці (68% симпатизують, 6% – не подобаються);

італійці (61% симпатизують, 8% – не подобаються);

англійці (60% подобаються, 11% – не подобаються);

словаки (54% симпатизують, 11% – не подобаються);

чехи (54% симпатизують, 13% – не подобаються);

українці (51% симпатизують, 17% – не подобаються).

У наступній групі позитивне ставлення до націй розподілилося так:

шведи (48% симпатизують, 12% – не подобаються);

литовці (47% симпатизують, 16% – не подобаються);

фіни (45% симпатизують, 12% – ні);

французи (44% симпатизують, 23% – ні);

естонці (38% симпатизують та 13% – не подобаються);

угорці (36% симпатизують, 27% – ні);

німці (33% симпатизують і 40% – не подобаються).

Трохи менше симпатії поляки виявляють до євреїв (32% опитаних, неприязнь – 29%). Турки подобаються 27% поляків, а 36% – навпаки. 24% відчувають симпатію до китайців, неприязнь – 36%.

Фото: Акція проти війни в Україні у Варшаві (unsplash.com)

На останніх місцях рейтингу серед етнічних груп, які в мешканців Польщі викликають найменше симпатії, опинилися:

білоруси (19% подобаються, 51% – ні);

роми (16% подобаються, 50% – ні);

араби (15% подобаються, 59% – ні).

росіяни (лише 6% поляків відчувають до них симпатію, 82% – неприязнь).

Позитивне ставлення до українців рекордно зросло

Ставлення жителів Польщі до деяких націй суттєво змінилося, наприклад, неприязнь до росіян радикально зросла.

"За останній рік відсоток тих, хто висловлює свою неприязнь до них, зріс із 38% до 82%, а частка тих, хто ставиться позитивно, впала з 29% до 6%. Ніколи за останні три десятиліття, коли ми запитували про ставлення до інших націй, не відбувалося таких змін за рік", – йдеться у звіті CBOS.

Угорці також викликають у поляків найнижчий рівень симпатії і найвищий рівень антипатії за останні 30 років.

Водночас суттєво зріс рівень симпатії до українців – на 10% за минулий рік. Так само – і до американців. На 9% збільшилося позитивне ставлення до англійців.

"Ставлення до цих народів наразі рекордно високе, найкраще за всю історію наших досліджень", – зазначають соціологи.

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