ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы в топе. Как изменились симпатии поляков к разным нациям за год войны

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 12:14
Украинцы в топе. Как изменились симпатии поляков к разным нациям за год войны Фото: Поддержка украинцев в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше выяснили симпатии поляков к разным нациям через год войны в Украине. Результаты опроса показали кардинальные изменения в восприятии представителей других стран.

Украинцы попали в топ наций, которые больше всего нравятся гражданам Польши, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Какие нации больше всего нравятся полякам

Польский Центр общественного мнения (CBOS) провел исследование, чтобы выяснить симпатии поляков к другим нациям через год после начала войны в Украине. К некоторым народам отношение изменилось кардинально.

Среди представителей других стран полякам больше всего нравятся:

  • американцы (68% симпатизируют, 6% – не нравятся);
  • итальянцы (61% симпатизируют, 8% – не нравятся);
  • англичане (60% нравятся, 11% – не нравятся);
  • словаки (54% симпатизируют, 11% – не нравятся);
  • чехи (54% симпатизируют, 13% – не нравятся);
  • украинцы (51% симпатизируют, 17% – не нравятся).

В следующей группе положительное отношение к нациям распределилось следующим образом:

  • шведы (48% симпатизируют, 12% – не нравятся);
  • литовцы (47% симпатизируют, 16% – не нравятся);
  • финны (45% симпатизируют, 12% – нет);
  • французы (44% симпатизируют, 23% – нет);
  • эстонцы (38% симпатизируют и 13% – не нравятся);
  • венгры (36% симпатизируют, 27% – нет);
  • немцы (33% симпатизируют и 40% – не нравятся).

Чуть меньше симпатии поляки проявляют к евреям (32% опрошенных, неприязнь – 29%). Турки нравятся 27% поляков, а 36% – наоборот. 24% испытывают симпатию к китайцам, неприязнь – 36%.

Украинцы в топе. Как изменились симпатии поляков к разным нациям за год войныФото: Акция против войны в Украине в Варшаве (unsplash.com)

На последних местах рейтинга среди этнических групп, которые у жителей Польши вызывают наименьше симпатии, оказались:

  • белорусы (19% нравятся, 51% – нет);
  • ромы (16% нравятся, 50% – нет);
  • арабы (15% нравятся, 59% – нет).
  • россияне (только 6% поляков испытывают к ним симпатию, 82% – неприязнь).

Позитивное отношение к украинцам рекордно возросло

Отношение жителей Польши к некоторым нациям существенно изменилось, например, неприязнь к россиянам радикально возросла.

"За последний год процент выражающих свою неприязнь к ним вырос с 38% до 82%, а доля тех, кто относится положительно, упала с 29% до 6%. Никогда за последние три десятилетия, когда мы спрашивали об отношении к другим нациям, не происходило таких изменений за год", – говорится в отчете CBOS.

Венгры также вызывают у поляков самый низкий уровень симпатии и самый высокий уровень антипатии за последние 30 лет.

В то же время, существенно вырос уровень симпатии к украинцам – на 10% за прошлый год. Так же – и к американцам. На 9% увеличилось положительное отношение к англичанам.

"Отношение к этим народам пока рекордно высокое, наилучшее за всю историю наших исследований", – отмечают социологи.

Напомним, мы писали, из каких регионов больше всего беженцев за границей и когда они вернутся домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Вторжение России в Украину
Отдых в Украине
Мнения
Наталья Будянская
"Возраст не должен ставить жизнь на паузу". Как украинские пенсионеры стали студентами в Словакии
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Ирина Савина
Где украинцам можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Наталья Рудниченко
"Парижский синдром" украинской переселенки. Почему я не захотела жить в Париже
Наталья Рудниченко
специально для РБК-Украина
Олег Васильев
От 230 гривен. Топ самых бюджетных поездов в Карпаты из разных городов Украины
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения