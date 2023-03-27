Украинцы в топе. Как изменились симпатии поляков к разным нациям за год войны

В Польше выяснили симпатии поляков к разным нациям через год войны в Украине. Результаты опроса показали кардинальные изменения в восприятии представителей других стран.

Украинцы попали в топ наций, которые больше всего нравятся гражданам Польши, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Какие нации больше всего нравятся полякам

Польский Центр общественного мнения (CBOS) провел исследование, чтобы выяснить симпатии поляков к другим нациям через год после начала войны в Украине. К некоторым народам отношение изменилось кардинально.

Среди представителей других стран полякам больше всего нравятся:

американцы (68% симпатизируют, 6% – не нравятся);

итальянцы (61% симпатизируют, 8% – не нравятся);

англичане (60% нравятся, 11% – не нравятся);

словаки (54% симпатизируют, 11% – не нравятся);

чехи (54% симпатизируют, 13% – не нравятся);

украинцы (51% симпатизируют, 17% – не нравятся).

В следующей группе положительное отношение к нациям распределилось следующим образом:

шведы (48% симпатизируют, 12% – не нравятся);

литовцы (47% симпатизируют, 16% – не нравятся);

финны (45% симпатизируют, 12% – нет);

французы (44% симпатизируют, 23% – нет);

эстонцы (38% симпатизируют и 13% – не нравятся);

венгры (36% симпатизируют, 27% – нет);

немцы (33% симпатизируют и 40% – не нравятся).

Чуть меньше симпатии поляки проявляют к евреям (32% опрошенных, неприязнь – 29%). Турки нравятся 27% поляков, а 36% – наоборот. 24% испытывают симпатию к китайцам, неприязнь – 36%.

Фото: Акция против войны в Украине в Варшаве (unsplash.com)

На последних местах рейтинга среди этнических групп, которые у жителей Польши вызывают наименьше симпатии, оказались:

белорусы (19% нравятся, 51% – нет);

ромы (16% нравятся, 50% – нет);

арабы (15% нравятся, 59% – нет).

россияне (только 6% поляков испытывают к ним симпатию, 82% – неприязнь).

Позитивное отношение к украинцам рекордно возросло

Отношение жителей Польши к некоторым нациям существенно изменилось, например, неприязнь к россиянам радикально возросла.

"За последний год процент выражающих свою неприязнь к ним вырос с 38% до 82%, а доля тех, кто относится положительно, упала с 29% до 6%. Никогда за последние три десятилетия, когда мы спрашивали об отношении к другим нациям, не происходило таких изменений за год", – говорится в отчете CBOS.

Венгры также вызывают у поляков самый низкий уровень симпатии и самый высокий уровень антипатии за последние 30 лет.

В то же время, существенно вырос уровень симпатии к украинцам – на 10% за прошлый год. Так же – и к американцам. На 9% увеличилось положительное отношение к англичанам.

"Отношение к этим народам пока рекордно высокое, наилучшее за всю историю наших исследований", – отмечают социологи.

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