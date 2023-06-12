Українці масово повертаються додому з країни ЄС: в чому причини

За останні місяці Португалію покинули тисячі українських біженців. Португальська імміграційна та прикордонна служба (SEF) зафіксувала, що за останні два місяці кількість біженців з України почала зменшуватися. Виїхало вже понад 4000 людей, повідомляло РБК-Україна напередодні.

У березні цього року влада країни продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до шести місяців. З початку повномасштабної війни в Україні Португалія надала тимчасовий захист 58 043 громадянам України. Однак в країні фіксують зменшення кількості біженців.

TRAVEL РБК-Україна запитало у українки, яка сама тимчасово живе в Португалії та з перших днів вторгнення РФ в Україну допомагає нашим втікачам від війни, в чому можуть бути причини таких масових виїздів.

"Втомилися від непростих умов і скучили за Батьківщиною"

Багато жінок втомилися від непростих умов життя за кордоном і відчувають сум за домом та рідними, каже Тетяна Сологуб. Вона переїхала до Лісабону після 24 лютого і допомагає українцям з адаптацією, перекладає документи, шукає їм житло.

"Бачу по наших громадянах, що додому хоче більшість. Кажуть, що скучили за родиною, скучили за Батьківщиною. Деякі розповідали, що приїздили додому без попередження: влаштовували рідним такий сюрприз. Всі були дуже щасливі. В цілому ж у кожного свої причини, чому повертаються. Я б виділила основні: жінки скучили за домом, у Португалії складно знайти житло і роботу, а виплати низькі", – розповідає вона.

Також повертаються додому в основному ті, в кого не постраждало житло і хто бачить, що вдома можна знайти роботу.

"Виплати в Португалії невеликі. Грошей вистачає на кілька покупок продуктів в магазині. Дають близько 190 євро, та й те не всім. Сума розраховується в кожному окремому випадку", – зауважує Тетяна.

Фото: Житло в Португалії знайти непросто (Getty Images)

Ще одна проблема може полягати в тому, що багато біженців живуть в умовах, на які вони не розраховували. Виплати не покривають витрати на житло, і його треба переважно орендувати за власний кошт. А це значить, що треба влаштовуватися на роботу. А зарплати в країні не дуже високі. Багатьом доводиться крім основної роботи брати додаткові підробітки, каже Тетяна Сологуб.

"Я б ще додала, що багато українців виїздять з Португалії не тільки в Україну, а й в інші країни ЄС. Знайома переїхала в Австрію, де вищі зарплати. Тим, кому в Португалії пощастило отримати більш-менш пристойне житло, поки залишаються тут", – висловлює вона думку.

Це частково збігається з думкою президента Об’єднання українців у Португалії Павла Садохи. Минулого місяця він заявляв, що жінки та діти повертаються в Україну, бо не хочуть довго жити окремо від родини, і вже відчувають більшу впевненість у своєму становищі. Крім того, були випадки, коли люди залишали Португалію через проблеми з пошуком житла або високу вартість оренди.

Садоха також підкреслював, що деякі також хотіли виїхати в інші країни, такі як Німеччина та Швейцарія, у пошуках кращих умов життя, ніж в Португалії.

Нагадаємо, дві третини українців, які перебувають у Польщі, планують повернутися в Україну. А третина втікачів від війни мають намір залишитися у цій країні.

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