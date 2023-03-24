Українських дітей у Польщі зобов'яжуть відвідувати школи: деталі

У Польщі можуть запровадити обов'язкове відвідування шкіл для українських дітей-біженців, які навчаються дистанційно. Такі плани озвучив міністр освіти й науки Польщі Пшемислав Чарнек.

Такий механізм можуть запровадити, якщо війна триватиме, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

За даними Міносвіти Польщі, у школах країни навчаються приблизно 187 тисяч українських дітей. За підрахунками, ще 200-300 тисяч дітей із України навчаються дистанційно в українських школах і залишаються поза польською системою освіти. Такий підхід в умовах війни розглядається як тимчасовий.

"Якщо така ситуація триває два, три місяці чи п’ять, то вона не змінить багато, однак якщо так продовжуватиметься й далі, ми мусимо запровадити певний механізм навчання, навіть якщо ці діти не виявлятимуть бажання відвідувати школи в Польщі. Ми не можемо дозволити, щоб кількасот тисяч дітей з України були поза системою освіти протягом року, двох чи трьох", – зауважив міністр.



Пшемислав Чарнек додав, що проблему освіти українських біженців вже обговорював із представниками ООН й, можливо, знадобиться підтримка міжнародних організацій, щоб залучити українських дітей до процесу освіти в Польщі.

Фото: Українські діти в Польщі (gettyimages.com)

Ймовірною датою запровадження шкільного обов’язку для учнів-біженців міністр назвав 1 вересня 2023 року.

На сьогоднішній день діти, які дистанційно навчаються у школах в системі освіти України, не підлягають обов’язковій дошкільній підготовці та шкільній освіті за польським законодавством.

Нагадаємо, ми писали, що для українців у Чехії запроваджують нові правила.

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