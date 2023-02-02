Украинских беженцев готовятся переселять в северную страну ЄС: детали

Финляндия готовится принимать украинских беженцев, которые въезжают в ЕС в поисках защиты через Эстонию. Первые участники программы переедут на север в ближайшие недели.

С середины февраля Финдяндия будет принимать до 100 украинцев в неделю, предоставляя им временную защиту после Эстонии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

Эстония приняла десятки тысяч беженцев с февраля 2022 года, хотя властям точно неизвестно, сколько из них остались. При этом население Финляндии в 5 раз превышает население Эстонии, но в скандинавскую страну прибыло меньше беженцев в поисках убежища.

Для организации переселения украинцев требуется немного больше времени, чем изначально прланировалось, сказала глава Миграционной службы Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

"Для нас главная задача – убедиться, что украинский беженец понимает, с чем он там сталкивается, и что это переселение соответствует его целям", – отметила чиновница.

Эстония должна сначала выяснить, что Финляндия предлагает украинцам, а финны хотят знать, что понадобится прибывающим.

"Например, если мы говорим о семьях с домашними животными, переезжающих отсюда с нашей помощью, или, может быть, у человека есть инвалидность, чтобы финны могли получше рассмотреть условия своих центров размещения и распределить людей соответственно", – добавила она.

Фото: Митинг в поддержку Украины в Финляндии (t.me/Tsaplienko)

Также необходимо обеспечить временную защиту украинцев в Финляндии.

"В качестве одного из критериев Финляндия указала, что человек, которому мы помогаем переехать в Финляндию, не должен иметь вид на жительство другой страны ЕС", – сказала Лийс Палоотс.

"Еще до этого соглашения между министерствами внутренних дел Эстонии и Финляндии украинские беженцы приезжали в Финляндию самостоятельно. Сегодня у них еще есть такая возможность", – добавила она.

Ежедневно в Эстонию через восточную границу прибывают более 40 беженцев, свидетельствуют данные Департамента полиции и погранохраны.

Более 66 тысяч украинцев заявили, что планируют остаться в Эстонии в обозримом будущем, но для временной защиты зарегистрировались меньше людей. Большинство беженцев едут через оккупированную территорию Украины в Россию, а затем въезжают в ЕС, пересекая границу Эстонии.

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