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Українські полярники показали, як виглядає літо в Антарктиці: яскраві фото

Фото: Літо в Антарктиці (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Антарктика асоціюється зі снігом та кригою, морозом та бурульками. Але зараз там літо із плюсовими температурами, тому починає пробиватися арктична рослинність.

Як виглядає тепла пора року в Антарктиці, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку Національного антарктичного наукового центру.

У цей час температура повітря в Антарктиці коливається близько 0℃. Цього літа максимальне тепло було 3 січня – температура досягла 5℃. Найхолодніше було 12 січня – температура опустилася до -1,2℃.

Полярники зазначають, що за такої погоди сніги тануть, а Антарктика набуває зеленого кольору, бо з-під білого покриву виринає унікальна антарктична рослинність.

"Серед місцевої флори – два види судинних рослин. Це щучник антарктичний та перлинниця. Щучник є родичем нашого вівса, а перлинниця належить до родини гвоздикових. Крім них, в Антарктиці є також близько 100 видів мохів та лишайників", – зазначають науковці.

Українські полярники досліджують, як на антарктичну рослинність впливає зміна клімату. Для цього ведуть облік кущиків та їхнє поширення.

"Розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають пінгвіни. Адже саме вони щедро "удобрюють" скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення", – додають фахівці.

 
Фото: Літні пейзажі біля станції Вернадського (facebook.com/AntarcticCenter/Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко)

Для картографування рослинності вчені використовують навіть дрони.

Цього антарктичного сезону дослідження зеленого покриву Антарктики тільки починаються.

Нагадаємо, ми писали про снігові "пончики" на станції Вернадського. Це рідкісне явище навіть для Антарктики.

Раніше полярники зі станції "Академік Вернадський" розповіли про незвичне прохання людей. Зокрема, чи можна привезти в Україну кількох пінгвінчиків, що мешкають біля станції.

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