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Українські літаки виявилися наймісткішими у польських аеропортах: куди вони літають

Фото: Літак Boeing 757-300 авіакомпанії Skyline Express (колаж РБК-Україна/ facebook.com/KatowiceAirport)
Автор: Ольга Маджумдар

Літаки Boeing 757-300 української авіакомпанії можуть перевозити найбільшу кількість пасажирів порівняно із вузькофюзеляжними авіалайнерами у польських аеропортах. Перевагу в розмірах підкреслив аеропорт Катовіце.

У чому особливість повітряних суден українського перевізника, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Польський аеропорт опублікував знімок літаків на аеродромі, на якому видно літак української авіакомпанії Skyline Express та менші за розміром літаки інших перевізників.

"Різницю між Boeing 757-300 і Boeing 737-800 видно з першого погляду", –підписали фото на сторінці аеропорту Катовіце.

Як пояснює профільне видання, Boeing 757-300 розрахований на перевезення 275 пасажирів. Водночас найпоширеніші вузькофюзеляжні авіалайнери в аеропортах Польщі – із сімейств Boeing 737 та Airbus A320. Такі літаки можуть вмістити до 240 пасажирів за рейс.

Різниця помітна й візуально. Довжина Boeing 757-300 – 54,4 м, а у Boeing 737-800 вона – 39,5 м. Різниця складає 15 метрів.

Завдяки великій місткості Boeing 757-300 популярний серед туроператорів. Тому українські Boeing 757-300 активно використовують для перевезень польських туристів на відпочинок до Туреччини та Єгипту з аеропортів Варшави, Катовіце та Познані.

Фото: Літак Boeing 737-500 Skyline Express у Катовіце (facebook.com/KatowiceAirport)

Skyline Express стала третьою українською авіакомпанією, яка здійснює пасажирські перевезення за кордоном у 2023 році. До переліку  входять також SkyUp та "Роза Вітрів".

Skyline Express раніше мала назву Azur Air Ukraine і до російського вторгнення спеціалізувалася на виконанні чартерних рейсів на замовлення туроператора Anex Tour. У 2023 році перевізник отримав два Boeing 757-300 від турецької компанії, зареєстрував їх в Україні і з травня почав перевозити польських туристів.

Нагадаємо, ми писали, що українська авіакомпанія хоче почати польоти з Ужгорода.

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