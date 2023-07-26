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Українські біженці у Польщі почали отримувати квартири: які умови

Фото: Архітектура міста Ополе (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Польщі отримали нове житло, яке місцева влада відремонтувала за кошти ЄС. В Опольському воєводстві квартири виділили 55 родинам.

На яких умовах українці зможуть жити у наданому житлі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Місцева влада виділила українцям житло у пристосованих під житлові будинки приміщеннях, що належать муніципалітетам. Соціальне житло польська влада надає тим людям, які не мають можливості знайти собі квартиру в оренду після закінчення 120 днів безкоштовного розміщення у Польщі.

У відремонтованих квартирах українські родини зможуть жити близько року. Після цього, залежно від потреб, квартири нададуть біженцям чи іншим мешканцям регіону, що опинилися у складній життєвій ситуації.

Раніше повідомлялося, що в Опольському воєводстві 17 гмін (громад) виділять 49 квартир для українських біженців. Йшлося про розселення понад 200 осіб. У квартирах на 40-50 кв. м була передбачена нова побутова техніка та меблі. Тоді на фінансування проекту соціального житла вже було виділено 6 млн злотих – 46 млн гривень.

До Опольського воєводства прибули близько 20 тисяч біженців з України. 80% з них скористалися програмою безкоштовного розміщення і в перші місяці поселилися в приватних будинках і квартирах жителів Ополе. Згодом багато з них почали самостійно орендувати приміщення чи окремі кімнати. У регіоні провели опитування серед втікачів від війни – 70% сказали, що мають намір повернутися в Україну.

Нагадаємо, ми писали, чому українці втрачають захист у Польщі.

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Польщажилье для переселенцев