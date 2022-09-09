Украинцы все реже просят убежище в ЕС. В каких странах они поселились

Количество граждан Украины, которым предоставили ​​временную защиту в ЕС, в июле значительно сократилось. Такие данные озвучил Евростат — Европейское бюро статистики. Там посчитали, сколько украинцев попросили статус временной защиты в ЕС.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой Schengenvisainfo.com.

По данным ведомства, все меньше людей обращаются за временной защитой в ЕС. Наибольшее снижение зафиксировано в Италии — в июле попросивших такой статус было на 12 170 человек меньше, чем в предыдущем месяце. За ней следуют Испания (4 190), Дания (3 330), Румыния (2965), Венгрия (2855) и Польша (2835).

В некоторых странах украинцам чаще предоставлял статус временной защиты. Например, Швеция (405), Эстония (160) и Словения (30).

В каких странах ЕС украинцы просили убежище

начиная с 24 февраля, Польша предоставила временную защиту украинцам больше всего раз из всех стран ЕС. Такие разрешения получили в общей сложности 1,3 миллиона беженцев. Далее следуют:

Италия (142 330);

Испания (131 705);

Болгария (125 275 украинца).

Граждане Украины с временной защитой зарегистрированы в Словакии (82 995), Австрии (73 785) и Франции (69 190 человек).

Фото: В июле снизилось число украинцев, которые просят защиту в ЕС (unsplash.com)

Также в Евростате посчитали соотношение предоставленной временной защиты на 1000 жителей. Там пришли к выводу, что этот показатель остается низким. Cамый высокий показатель предоставленной защиты гражданам Украины в июле 2022 года был зарегистрирован в Эстонии (2,0 предоставленной временной защиты на тысячу жителей). За ней следует Польша (1,5), Литва (1,3), Ирландия и Латвия (обе страны — по 1,1).

Большинство из тех, кому предоставили ​​временную защиту — женщины, в том числе девочки. Большинство из них были зарегистрированы в Польше (37 590 или 66% украинцев, получивших защиту в Польше в июле). За ними следуют такие страны:

Италия (7 905 человек или 72%);

Румыния (4060, или 55%);

Болгария (3800 или 59%);

Испания (3540 или 56%).

К слову, более половины просьб о статусе временной защиты пришло от мальчиков возрастом до 18 лет. Такие просьбы больше всего удовлетворили в Италии (63%) и на Мальте (58%). В Дании доля запросов от несовершеннолетних лиц мужского пола составила половину от общего числа запросов, а в Швеции (22%) и Португалии (26%) — около четверти запросов.

Отметим, стали известны детали жизни украинцев в Португалии.

Также многие украинцы возвращаются домой из стран Европы, где в первые месяцы войны они получили временную защиту. В Государственной пограничной службе напомнили, что и в каком количестве можно ввозить через границу.