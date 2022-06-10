Украинцам отказывают во въезде в ЕС: стоит ли идти в суд

В конце мая этого года у украинцев, которые выезжали в страны ЕС в конце февраля после полномасштабного вторжения России в Украину, закончился безвизовый период - разрешенные 90 дней, в течение которых они могут находиться на территории ЕС.

Некоторым из тех, кто по истечении этого периода въезжал в Украину и возвращался в Польшу, стали отказывать во въезде в ЕС на польской границе, писало РБК-Украина.

"Пограничники не пустили. Думаю подать в суд", — написал в одной из профильных групп на Facebook пользователь Владимир.

В комментариях одни поддержали его, а другие посчитали, что оспаривать такое решение пограничной службы другого государства нет смысла. Мол, это только повлечет за собой расходы на судебные сборы и займет много времени.

Можно ли свободно путешествовать в пределах ЕС или в Украину со статусом временной защиты

Международная или временная защита предоставлялась украинцам странами ЕС по Директиве о временной защите 2001/55 / EC. Она позволяет жить, получать образование, работать и получать соцобеспечение в течение минимум 1 года (в зависимости от развития ситуации в Украине - до 3 лет), поясняет РБК-Украина Екатерина Струкова адвокат Stron Legal Services.

"Логика таких беспрецедентных действий стран ЕС заключалась в том, чтобы предоставить временный приют тем, кто пострадал от ужасов войны, которую развязала РФ в Украине. Получение такого статуса должно приостанавливать безвиз. В некоторых странах, например Польше, получение PESEL UKR позволяет краткосрочные выезды, независимо от того, сколько уже украинец находится на территории страны под защитой", — замечает она.

В пункте 6 Закона Республики Польша "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом" указано, что такое право теряется, только если гражданин Украины выехал с территории Польши более чем на месяц.

"Это вполне обосновано и логично – если человек может находиться в родной стране более чем 1 месяц, то вероятно отпали основания для предоставления ему временного убежища", — убеждена Екатерина Струкова.

Фото: Пребывание за пределами ЕС более чем 30 суток прекращает статус временной защиты и все связанные с ним другие права (unsplash.com)

Для анализа ситуации она предлагает рассматривать одновременно наличие и даты трех событий:

Дату пересечения гражданином Украины границы ЕС после 24 февраля 2022 года;

Дату получения статуса временной защиты, который останавливает течение срока в 90 дней (безвизового срока);

Наличие факта выезда с территории ЕС на срок более чем 30 дней.

"Неурегулированным остается вопрос, по какому сроку считается, что человек утратил статус временной защиты: с момента окончания срока, превышающего 30 дней пребывания за пределами ЕС, или же потеря такого статуса происходит с даты его приобретения", — обращает внимание адвокат.

По ее словам, хотя по всей юридической логике потеря статуса должна происходить именно по истечению срока в 30 дней, польские пограничники могут трактовать ситуацию именно так: лицо не считается обладателем статуса. Следовательно, в отношении его пребывания действуют общие нормы в 90 дней.

"Некоторые юристы настаивают на том, что пребывание украинцев в ЕС легально даже по истечению 90 дней. Они приводят статью 11 закона, по которой указанное там право не зависит от других прав на въезд и пребывания на территории Польши, поэтому украинца со статусом временной защиты должны пустить обратно в Польшу.

Но пребывание за пределами ЕС более чем 30 суток прекращает статус временной защиты и все связанные с ним другие права. В том числе — выплаты, права на работу, медицинское обслуживание и тому подобное", — говорит Екатерина Струкова.

Таким образом, дискуссия по этому пункту может сводиться только к срокам пребывания уже в пределах 90 дней безвиза.

Фото: Те, у кого есть временная защита, могут свободно выезжать в Украину и возвращаться в страну своего временного пребывания в период действия разрешения (facebook.com/DPSUkraine)

"Например, человек пересек границу 1 марта 2022, а 10 марта получил статус временной защиты. Однако, начиная с мая, выехал на 35 дней в Украину. Использован срок пребывания в пределах 90 дней безвиза – 10 дней.

Поэтому дискуссия будет выглядеть так: когда человек, например, попытается вернуться в Польшу, условно 10 июня 2022 года, его пустят. Но срок ее пребывания будет составлять уже без статуса временной защиты: не более 23 дней или 80 дней", — говорит собеседница.

Стоит ли подавать в суд, если не пустили в ЕС

Как стоит оспаривать решение пограничника, который решил не пустить украинца в ЕС, и дает ли это что-то на практике?

"Законодательство, которое регулирует правила пересечения границы, у каждой страны, имеющей общие границы с Украиной, имеет определенные особенности. Но общие правила по обжалованию решений пограничников почти одинаковы", — объясняет РБК-Украина Марина Семенова - кандидат юридических наук, адвокат из адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры".

По ее словам, сейчас больше всего вопросов по этому поводу возникает у тех, кто пересекает границу с Польшей.

"Решение об отказе во въезде в Польшу принимается и выдается командиром подразделения Пограничной службы или начальником контрольно-пропускного пункта Пограничной службы. Такое решение может быть отменено по заявлению иностранца органом, который выдал решение, путем принятия решения о снятии запрета и обжаловано к Руководителю Пограничной службы. Действия пограничной службы могут быть обжалованы в судебном порядке", — говорит она.

По ее мнению, отказ въезде в Польшу или другую страну лицу, которому дали временную защиту в связи с вооруженной агрессией РФ на основании пребывания в ЕС более 90 дней, не является законной, поэтому стоит ее оспаривать.

Фото: Действия пограничной службы могут быть обжалованы в судебном порядке (unsplash.com)

"Разрешение на временную защиту в Польше или в другой страны ЕС предоставляет право находиться в стране более чем 90 дней на других основаниях, чем те, которые установлены соглашением о безвизовом режиме.

Поэтому украинцы, которые получили вид на жительство в соответствии с Директивой о временной защите, могут свободно выезжать в Украину и возвращаться в страну своего временного пребывания в период действия разрешения", — объясняет Марина Семенова.

Есть ли смысл обжаловать решение пограничников

Екатерина Струкова поясняет: учитывая описанную выше коллизию, процедуры обжалования в судебных инстанциях, если таковые будут иметь место, не позволят оставаться на территории Польши до вынесения решения по такой жалобе.

Подача апелляции на решение об отказе в пересечении границы не будет эффективным средством правовой защиты, поскольку она не имеет автоматического приостанавливающего высылки эффекта.

"Таким образом, могу посоветовать украинцам, которые воспользовались гостеприимством Польши, не злоупотреблять своим статусом, а использовать его по целевому назначению. Не стоит занимать чужие места, по возможности возвращайтесь домой. Ведь есть случаи, когда жители западных областей запросили временное убежище, предварительно сдав свои квартиры беженцам с пылающего востока", — подчеркивает специалист.

Напомним, число заявок на шенген-визы резко сократилось.

Также напомним, мы писали, почему украинцам отказывают во въезде в ЕС.