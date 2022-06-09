Туры по Украине подорожают на 50%: названа причина

В Украине постепенно снова стали проводить экскурсии и туры по стране. Если цены на однодневные прогулки с гидом по Киеву остались на прошлогоднем уровне, то туры по Украине выросли в цене на 20-25% процентов.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал организатор путешествий и основатель клуба "Добре поїхали!" Ярослав Козак.

Основная причина роста цен на путешествия — подорожание топлива. Он прогнозирует, что в дальнейшем рост цен может достичь и 50%.

"Пока ездим в однодневные экскурсии. Люди привязаны к "тревожным" рюкзакам. Поскольку значительно выросли транспортные расходы, ехать на два дня пока не вижу смысла. До осени будем работать так – "однодневки" из Киева и на неделю-две в Карпаты с полным погружением в природу", — поясняет путешественник.

По его словам, пока что в группах путешествуют в основном постоянные туристы из Киева. Хотя друзья из Львова рассказывали ему, что в этом регионе в однодневные туры ездит много переселенцев.

Фото: Наблюдения за природой в парке "Беремицкое" на Черниговщине (facebook.com/yaroslav.kozak.3)

К примеру, еще в апреле проводили тренировочные выезды, посвященные технике пешеходного туризма.

"Это может потом понадобиться в спасательных работах или чем-то подобном. Это были переселенцы, которые раньше путешествовали с этими гидами. Также специальные тренировки по спортивному туризму в горах проводят для территориальной обороны", — поясняет специалист.

По мнению Ярослава Козака, спрос на путешествия по Украине к довоенному уровню пока что не возвращается. Основная причина - организаторы путешествий пока не могут предлагать привычные туристам летние маршруты - на остров Джарылгач, в известный заповедник "Аскания-Нова". Также по-прежнему рискованно приглашать людей в Вилково и Одессу.

Ранее сообщалось, что туристы бронируют экскурсии, чтобы поддержать гидов, которые потеряли работу из-за войны.

Также мы писали, что цены на экскурсии по Киеву остались на уровне прошлогодних.