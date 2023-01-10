Туризм важливіший. У Таїланді передумали запроваджувати обмеження для іноземців

Влада Таїланду скасувала плани повернути ковідні обмеження для іноземців, включаючи сертифікати про вакцинацію, тести та маски.

Країна готується до прийому великої кількості туристів з Китаю, який відкрив свої кордони 8 січня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на channelnewsasia.com.

Із понеділка, 9 січня, усі іноземці мали показувати сертифікат вакцинації від COVID або довідку про одужання. Також був опублікований список вакцин та необхідну кількість доз, щоб пасажира допустили на борт літака до Таїланду.

Однак того ж дня міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвіракул сказав, що у світі та Китаї вже достатній рівень імунізації, тому нещепленим відвідувачам також буде дозволений в'їзд без обмежень.

Фото: Пляж у Таїланді (pixabay.com)

Країна переживає наплив туристів та перший піковий сезон після зняття жорстких обмежень на в'їзд минулого року. Тільки з Китаю в Таїланді очікують від 7 до 10 млн китайських туристів, а турпотік з усього світу може перевищити 11,5 млн людей.

"Це добрий знак для туристичного сектору Таїланду. Економіка країни швидко відновиться після спаду через COVID-19 протягом останніх трьох років", – зазначив чиновник.

Якщо наступний пункт призначення іноземця – країна, де потрібен тест, то в Таїланді необхідно буде пред'явити медичну страховку у разі лікування від COVID.

Нагадаємо, ми писали, в яких країнах зберігаються ковидні обмеження у 2023 році.