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Туристический рынок Украины восстановился на 20%, - эксперт

Фото: Отдых на море в Черногории (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы выбирают Турцию, Болгарию и Грецию

Спрос туристов на отдых за границей медленно восстанавливается – время на море стараются провести преимущественно женщины с детьми. На самые популярные локации планируются "автобусные чартеры".

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказала соучредитель компании "TPG Елена Бойко.

По ее словам, рынок восстановился всего на 20-25% по сравнению с 2021 годом после пандемии. Это значит, что отдыхом за границей украинцы стали интересоваться в 5 раз меньше. Показатели в 2021 году также были невысокие – всего 55% от цифр за 2019 год.

"Рынок Украины сократился на 75-80% по сравнению с постковидным 2021 годом. Из оставшихся 25% - это дети, мамы и процентов 5% - мужчины непризывного возраста. Естественно, туристический рынок изменился и переформатировался из-за невозможности перелетов из Украины. Запланированы так называемые "автобусные чартеры", - рассказывает РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель компании "TPG".

Фото: Пляж в Греции (unsplash.com/nikos-zacharoulis)

К примеру, в Грецию, Черногорию, Турцию, Хорватию и Болгарию можно достаточно быстро добраться автотранспортом. Также доступны автобусные туры в Италию, Хорватию, Албанию, Латвию.

По-прежнему существуют благотворительные программы – туроператоры занимаются оздоровлением детей военных, матерей военнослужащих.

"Сложно выделить одну страну, которая более популярна. Немного больше "доминирует" Турция – потому что это "олинклюзивное" направление. Украинцы больше выбирают Даламан, Бодрум, а анталийское и другие побережья менее востребованы - туда автобусом ехать часов на 10 дольше и там большинство российских чартеров", - отмечает Елена Бойко предпочтения наших туристов.

Также индивидуальные туры на длительный срок заказывают по дальнемагистральным направлениям, например, на Мальдивы. В такие путешествия украинцы вылетают из Польши и других ближних стран Европы.

Напомним, мы писали, куда поехать в отпуск без россиян в отелях.

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БолгарияТурцияГрецияТуризм