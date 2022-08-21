Моральный облик Амстердама. В городе кардинально изменят формат туризма

Амстердам – один из самых популярных у туристов городов Европы. Столица Нидерландов славится на весь мир каналами, сырами, тюльпанами и атмосферой свободы.

Между тем, город – один из крупнейших исторических центров Европы с удивительной архитектурой. Жители в полной мере ощутили эту особенность, когда на фоне пандемии достопримечательности "опустели" от толп иностранных туристов.

Поэтому мэр Амстердама выступила с предложением изменить подход к туризму в городе и сместить баланс в пользу жителей, а не туристов, ищущих сексуальных развлечений и наркотиков.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает об основных идеях Фемке Хальсемы, озвученных в интервью Bloomberg.

"Исторический центр города должен быть жилым, а не закрытым тематическим парком"

Власти Амстердама собираются поменять "формат" туризма в городе, чтобы жителям оставалось больше жизненного пространства.

"Люди, которые живут здесь очень долгое время, чувствуют себя отчужденными. Мы не хотим стать Венецией или Дубровником, где исторический центр превратился в закрытый тематический парк. В будущем это должна быть жилая часть города", — сказала мэр города Фемке Хальсема.

Фото: Туристы "вытеснили" жителей центра Амстердама (pixabay.com)

Амстердам зависим от международной торговли, там базируются многие международные компании. Туристы также являются важной частью местной экономики.

"Особенно, когда туристы приезжают за красотой нашего города, музеями или за нашей ночной культурой. Но у нас есть проблема с поведением меньшинства туристов", — отметила мер.

Большая проблема для столицы - также количество туристов. Если Флоренция принимает 14 миллионов туристов в год, а Барселона - 20 миллионов туристов в год, это считается "слишком много". При этом Амстердам принимает 22 миллиона туристов в год.

"Нам предстоит решить две проблемы. Первая проблема - город становится слишком дорогим. Это имеет последствия для среднего класса. В Амстердаме очень сложно найти дом, кроме как с самыми высокими доходами, поэтому наш средний класс - учителя, полицейские, работники здравоохранения - уезжают из города. Нужна социальная стабильность и чтобы люди из среднего или низшего класса также чувствовали себя как дома", - объяснила Фемке Хальсема.

Фото: Мер Амстердама Фемке Хальсема (wikipedia.org)

Вторая проблема: люди, живущие в Амстердаме, становятся отчужденными, особенно в центре города, как и в Венеции. Необходимо найти новый баланс комфортного проживания людей из Амстердама и в то же время принимать гостей из других стран и туристов.

В будущем власти города планируют его уплотнить и построить новые районы с 70 тысячью домов, в том числе на воде.

"Не приветствуем людей, которые приезжают "отдохнуть от морали"

"Мы любим туристов. Чего мы не приветствуем, так это людей, которые приезжают сюда отдохнуть от морали. Они ведут себя так, как не вели бы дома. Люди, приезжающие сюда, чтобы "потерять мораль" - для нас проблема", — обратила внимание глава города.

Фото: Многих туристов привлекает ночная жизнь в Амстердаме (pixabay.com)

По ее мнению, в этом также виноваты власти страны и Амстердама, которые с большим энтузиазмом приветствовали экономическую и туристическую деятельность, особенно после финансового кризиса 2008-2009 годов.

"Амстердам имеет давнюю традицию быть очень либеральным и прогрессивным. Мы были убежищем для многих меньшинств и свободомыслящих. В Амстердаме царит терпимость. Мы всегда утверждаем, что каннабис должен быть легализован, а проституция не должна быть криминализирована. Это также часть истории Амстердама, которой мы очень гордимся", — отметила Фемке Хальсема.

Однако культура наркотиков и проституция в Амстердаме стали рекламироваться на международном уровне в последние 15 лет. Этот имидж мер призывает исправить, а ориентированность секс-предпринимателей на привлечение людей из других европейских городов она считает неприемлемой.

"Амстердам – место, куда вы должны ехать, если ищете красивые музеи, или хотите увидеть андеграундную культуру, или если хотите посетить наш Прайд", — предложила политик.

По словам Фемке Хальсемы, коммерциализация исторического центра города вытеснила ночные клубы, но это должно быть место, где собираются все прогрессивные и либеральные движения города.

Фото: Туристов хотят привлекать культурой столицы (pixabay.com)

"В прошлом это было традиционным местом, где амстердамский мейнстрим и андеграунд находят друг друга. Я хочу вернуть нетрадиционный Амстердам", — сказала политик.

Квартал красных фонарей перенесут и сделают шикарным центром

В последние годы мер предлагала изменить вид квартала красных фонарей – закрывать окна вдоль улиц или вообще перенести его в другой район.

"В прошлом квартал красных фонарей был безопасным рабочим местом для секс-работников. Были амстердамцы и гости из других стран, приехавшие за женщинами. Но теперь он привлекает множество людей, которые просто стоят перед окнами и смеются над секс-работниками. Я считаю это нарушением их прав человека", — отметила Хальсема.

Фото: Квартал красных фонарей (unsplash.com/gio-Ox)

Она не стремится криминализировать проституцию. При этом цель изменений - чтобы женщины и трансгендеры могли выполнять свою работу в безопасных условиях и в соответствии с правами человека.

"Еще одна проблема района красных фонарей заключается в том, что он создает слишком много шума и проблем для людей, которые там живут. И третья проблема в том, что это смешивается с организованной преступностью", — добавила она.

Идея о переносе квартала секс-услуг обсуждается властями уже несколько лет. Мер предоставила городскому совету 4 сценария будущего проституции в Амстердаме.

"Они выбрали эротический центр. Есть заинтересованные стороны, которые хотят сделать праздничный эротический центр. Мне всегда нравится проводить сравнение с Мулен Руж, где сексуальность — приятная и хорошая часть повседневной жизни. Эротический центр должен иметь какой-то статус, быть шикарным", — поделилась планами глава Амстердама.

Пока власти ищут место в городе, где можно разместить эротический центр, многие люди выступают за то, чтоб он не был на задворках.

Туристам могут запретить посещать кофешопы с каннабисом

Хранение каннабиса до 5 граммов в Нидерландах декриминализовано, лицензированным "кофейням" разрешено продавать небольшое количество наркотика лицам старше 18 лет.

"Я считаю, что каннабис нужно легализовать. В течение долгого времени Нидерланды очень эффективно разделяли рынки легких и сильных наркотиков. Но под влиянием иностранных посетителей наш рынок каннабиса стал огромным. Количество кофешопов сократилось, но спрос на каннабис вырос", - описала мер ситуацию с легкими наркотиками.

Фото: Туристам могут запретить продавать каннабис в кофешопах (unsplash.com/marcus-loke)

Она попросила городской совет временно запретить туристам посещать кофейни.

"Обсудим в сентябре. Я думаю, что городской совет не примет мое предложение из-за международной репутации города и потому, что они очень обеспокоены тем, что все эти туристы начнут покупать его на улицах. Туристы покупают каннабис в кофейнях, а допинг, кокаин или что-то еще покупают на улицах. Это одна из причин, по которой в Амстердам приезжают туристы, находящиеся на "отдыхе от морали", — отметила мер.

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