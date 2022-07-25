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Туристам запретили посещать 23 популярных острова в Шотландии: в чем причина

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Понедельник 25 июля 2022 14:06
Туристам запретили посещать 23 популярных острова в Шотландии: в чем причина Фото: Шетландские острова, Шотландия (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Редкие виды птиц страдают от острой вспышки гриппа

Путешественникам запретили посещать 23 популярных острова в Шотландии.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Express.co.uk.

Шотландские острова изо всех сил пытаются справиться с чрезвычайной вспышкой птичьего гриппа. Из-за этого посетителям будет запрещен въезд на 23 шотландских острова: Оркнейские, Шетландские, Ферт-оф-Форт, Аргайл, Западные острова и Хайлендс.

Пострадавшие острова – необитаемы, но они уже давно популярны у туристов, пишет издание. В частности, туда приезжают в туры для любителей дикой природы и созерцания жизни птиц.

Туристам запретили посещать 23 популярных острова в Шотландии: в чем причина

Фото: Голубоногая олуша (wikipedia.org)

В правительственном агентстве Шотландии по охране природы NatureScot заявили, что визиты путешественников на острова будут приостановлены после большого количества смертей птиц. Многие из них относятся к редким исчезающим видам и охраняются законом.

По предварительным оценкам, количество олуш на Шетландских островах уменьшилось на 25%, а количество больших поморников на Оркнейских островах сократилось на 85%.

Туристам запретили посещать 23 популярных острова в Шотландии: в чем причина

Фото: Тупики (другое название – ипатки) широко распространены на Оркнейских и Шетландских островах (unsplash.com)

Туристам запретили посещать 23 популярных острова в Шотландии: в чем причина

Фото: На островах Шотландии также живет большой поморник. Эти птицы – среди наиболее пострадавших от вспышки гриппа (wikipedia.org)

Ожидается, что запрет туристам посещать острова должен дать морским птицам наилучшие шансы на выживание и восстановление. Туристы могут распространять вирус через свою обувь, что подвергает птиц еще большему риску.

Случаи птичьего гриппа были зарегистрированы на обширной территории Шотландии: на Шетландских, Оркнейских островах, Внешних и Внутренних Гебридских островах, Хайленде, Абердиншире, Ангусе, Файфе, Восточном Лотиане.

Заместитель директора департамента NatureScot по природе и изменению климата Эйлин Стюарт сказала, что запрет туристам посещать эти популярные локации был "непростым решением".

"Многие из наших шотландских островов являются убежищем для популяций птиц международного значения. Поскольку кризис птичьего гриппа развивается так быстро, мы должны реагировать, чтобы уменьшить распространение этого опасного заболевания", — отметила она.

Напомним, в Египте ослабили запрет на уличную фотосъемку после жалоб туристов.

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