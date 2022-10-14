Ціни б'ють рекорди. Скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі в жовтні

Ціни на продукти у Польщі ростуть швидкими темпами, як і в інших європейських країнах. В цьому році продуктовий кошик подорожчав щонайменше на 15%.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, які в жовтні ціни на продукти у Польщі, та в яких супермаркетах можна закупитися дешевше.
Ціни на продукти харчування продовжують зростати. Експерти називають інфляцію "галопуючою" – середній ріст цін склав 17% порівняно з минулим роком.
При цьому споживчий кошик з базових продуктів у вересні подорожчав на 15% у порівнянні з 2021 роком. До його переліку входять: молочні продукти, м'ясо, риба, солодощі, напої, побутова хімія, косметика.
Згідно з останнім звітом агентства ASM Sales Force, середня продуктова корзина стала коштувати 260,84 злотих у вересні – на 6,40 дорожче, ніж у серпні. Найдешевше набір необхідних продуктів можна було купити за 200 злотих.
Серед продуктів найбільше додали в ціні олії та жири (70%). Також на 23% зросли ціни на молочні продукти.
У дослідженні перевірили ціни в 13 торгівельних мережах – в 11 з них товари стали дорожчими. На 1,5-2% стали дешевші продукти тільки в супермаркетах POLOmarket та Lidl.
Фото: Ціни на продукти в супермаркетах Польщі суттєво відрізняються (gettyimages.com)
Зате найбільший ріст цін зафіксували у Makro Cash & Carry (21,2% за рік), Kaufland (19.36%), Carrefour (17.65%). Найдешевше було скуповуватися в "Ашан", також серед найдоступніших були ціни в мережах Biedronka, Lidl, Selgros.
Наводимо найнижчі ціни, за які в жовтні у польських супермаркетах можна придбати найпотрібніші продукти харчування. Інформацією з виданням поділилися українці, які живуть у великих містах Польщі. Середній банківський курс за 1 злотий – 7,85 гривень.
Дешевизна продуктів у Польщі порівняно з українськими, яку відзначали українські біженці з початку війни, вже майже не актуальна. Для порівняння, ціни на яйця в Україні сягають 60-70 гривень за 10 шт, тоді як у Польщі ціна - 58 гривень. Куряче філе у Польщі обійдеться в 157 гривень, тоді як в Україні можна знайти дешевше на 20-30 гривень. Цукор коштує стільки ж, як в Україні – 35 гривень, а молоко дешевше не набагато – 23,55 гривень.
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