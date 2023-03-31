Цифрові документи та онлайн-подача. У ЄС планують шенген-візи нового зразка

Посли держав-членів ЄС сьогодні погодили переговори по оцифруванню візової процедури. Пропонується можливість подавати документи на візу онлайн і замінити стандартну візову наклейку на цифрову візу. Таким чином у ЄС хочуть зробити процедуру оформлення віз більш ефективною безпечнішою.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

Цифрові документи та онлайн-подача. Якими будуть нові візи в ЄС

Цифрова шенген-віза спростить подачу документів і допоможе зробити Шенгенську зону безпечнішою, заявила Марія Мальмер Стенергард, міністр міграції Швеції.

"Онлайн-сервіси зменшать кількість поїздок до консульства для мандрівників і спростять процес для національних адміністрацій. Водночас цифрова віза покладе кінець ризику фальсифікації з візовою наклейкою", – пояснила вона.

Очікується, що за новими правилами подача на візи буде здійснюватись на онлайн-платформі. Буде діяти єдиний сайт, який переадресовуватиме людей до відповідних національних візових систем.

На платформі заявники на візу зможуть вводити всі дані, завантажувати електронні копії своїх проїзних і супровідних документів, оплачувати візовий збір. На тому ж сайті можна буде дізнатись, видали візу чи ні.

Особисто нести заявку в консульство буде необхідно лише тим, хто звертається вперше, особам, чиї біометричні дані вже недійсні, і тим, хто має новий проїзний документ. Якщо людина має намір відвідати кілька країн Шенгенської угоди, платформа автоматично визначить, яка з них відповідальна за розгляд заявки на підставі тривалості перебування.

За новими правилами, візи будуть видаватись у цифровому форматі, у вигляді 2D штрих-коду з криптографічним підписом. Це зменшить ризики безпеки, пов’язані з підробленими та викраденими візовими наклейками.

Коли запрацює новий формат шенген-віз

Європейська комісія подала законодавчу пропозицію по цифровізації візової процедури ще у квітні 2022 року.

"Сучасний візовий процес має вирішальне значення. Настав час забезпечити швидку, безпечну веб-платформу подачі заявок для громадян 102 третіх країн, яким потрібна короткострокова віза для поїздки до ЄС", – заявила тоді єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Тепер, коли Рада домовилася про обговорення мандату, інституція розпочне діалог з Європейським парламентом, щоб узгодити остаточні деталі. Точні терміни запровадження системи поки не оголошуються.

Нова шенгенська візова система відрізняється від ETIAS (Європейської інформаційної системи про подорожі), яка зараз розробляється. ETIAS використовуватимуть мандрівники за межами ЄС, які звільнені від віз, але мають подати заявку на дозвіл подорожі, щоб приїхати до ЄС.

Відзначимо, у Греції вирішили збільшити суму інвестицій для програми "Золота віза" удвічі. Посвідку на проживання при покупці нерухомості можна буде отримати за 500 тисяч євро.

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