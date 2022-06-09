Цены на уровне прошлогодних. В Украине возрождаются экскурсии и туры

За последние недели жители Киева начали намного активнее интересоваться экскурсиями и однодневными загородными поездками.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала организатор путешествий Наталья Горбачева, основательница проекта "Жизнь в путешествиях" и член Гильдии гидов.

По ее словам, сейчас гиды хотят работать, и экскурсионные бюро постепенно возвращаются к работе.

"На городские экскурсии сейчас собираются и киевляне, и вынужденные переселенцы - все, кто чувствует потребность в общении с городом, кто интересуется его историей и легендами. Каждый может выбрать формат: есть экскурсии, которые стоят фиксированную сумму (цены остались на "довоенном" уровне), а есть такие, где размер оплаты определяет сам экскурсант", — рассказывает она.

"Люди дольше любуются пейзажами, они научились по-новому видеть и ценить обычные вещи"

По словам организатора путешествий, люди соскучились по положительным эмоциям, и из-за трагических событий в стране они острее реагируют на красоту вокруг.

"Люди дольше любуются пейзажами, они научились по-новому видеть и ценить обычные вещи. Стараюсь предлагать однодневные туры, во время которых можно провести время на природе, пообщаться с животными, полюбоваться парками и почувствовать красоту на ощупь", — делится Горбачева.

По словам Натальи Горбачеввой, экскурсии – это еще и вклад в экономику – экскурсионные бюро платят налоги, пользуются услугами транспортных компаний, а туристы покупают входные билеты, сувениры и кофе, таким образом поддерживая малый бизнес.

"Цены за такие поездки пока что остается на уровне прошлого сезона, хотя проблема с горючим, рост его стоимости приведет к подъему цен на туры. Это неизбежно", — прогнозирует она.

Экскурсии по Киеву предлагают на множестве специализированных сайтах. Цены на них с прошлого практически не изменились. Так, разнообразные двухчасовые тематические пешеходные экскурсии в Киеве стоят 200 гривен. А шестичасовая поездка по пещерам в разных районах столицы – 550 гривен.

Напомним, Мезинский национальный парк на Черниговщине продолжает работу во время войны.