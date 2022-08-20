Топ-локация года. Стамбул снова в списке самых популярных мест Европы

Летом 2022 года Стамбул буквально переполнен туристами: количество прибытий туристов уже превысило уровень до пандемии.

Чисто туристов в Стамбуле, когда наконец сняли большинство COVID-ограничений, более чем удвоилось. Для туризма Турции это знак долгожданного восстановления после спада из-за пандемии.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Рекорды приездов. Стамбул снова в топе по туризму в Европе

По данным местного управления культуры и туризма, число иностранных посетителей в Стамбуле выросло в июне почти на 115% и превысило 1,47 миллиона человек. Больше всего сюда приезжают из США и стран Европы.

Эта цифра увеличилась более чем вдвое по сравнению с 684 621 приездами в июне прошлого года. Это также превысило уровни, наблюдавшиеся до вспышки пандемии коронавируса. Около 1,1 млн и 1,36 млн иностранных туристов посетили Стамбул за те же месяцы 2018 и 2019 годов соответственно.

Фото: Стамбул снова посещает много туристов, как было до пандемии (unsplash.com)

Турция значительно пострадала от ограничений из-за пандемии. Но спад туризма в стране не был таким кардинальным, как в некоторых других странах. Еще в первое лето пандемии, когда были закрыты большинство стран, Турция внезапно объявила об открытии для туризма. Для этого там разработали программу Safe Tourism - специальные меры по предотвращению COVID на курортах и в популярных туристических локациях.

Теперь же новые данные показали, что количество иностранных посетителей в период с января по июнь этого года выросло до более чем 6,75 миллиона человек.

Стамбул известен среди туристов как место, где Европа встречается с Азией. Город очаровывает посетителей своей культурой, искусством и историей. Теперь тут снова наблюдается значительный рост числа иностранцев, прибывающих также для шоппинга и оздоровительного туризма.

Из каких стран едут в Стамбул чаще всего

Туристы из Германии возглавили список стран, из которых летом приехало больше всего людей - 126 507 человек. Сюда также едут туристы из Ирана, США, Великобритании, Италии и Франции.

Согласно отчету Всемирного совета по путешествиям и туризму, этим летом Турция станет четвертым по популярности направлением во всей Европе.

Фото: После снятия ограничений Стамбул снова очаровывает посетителей своей культурой, искусством и историей (unsplash.com)

Согласно официальным данным, доходы Турции от туризма почти утроились во втором квартале, в то время как число иностранных посетителей в первом полугодии выросло почти до уровня 2019 года.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нацелена на получение 37 миллиардов долларов доходов от туризма и привлечение 47 миллионов туристов в этом году, повысив целевые показатели с 35 до 45 миллионов долларов.

Чиновники надеялись, что туризм в этом году сможет повторить или превзойти показатели 2019 года, когда около 52 миллионов посетителей принесли доход в размере 34 миллиардов долларов.

Фото: Турция нацелена установить новые туристические рекорды (unsplash.com)

В 2021 году доходы от туризма удвоились и достигли почти 25 миллиардов долларов, восстановившись после наихудшего воздействия COVID-19, но оставаясь значительно ниже уровня, зафиксированного в 2019 году.

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