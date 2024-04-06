Тонни вантажів. Як громада в Карлсруе організувала масштабну допомогу українцям

Із початком війни до допомоги українцям долучилися не лише різноманітні міжнародні організації, але й українські спільноти за кордоном. Одна з таких – німецько-українське товариство "Українці в Карлсруе".

Про те, як українці в цьому місті об'єднали зусилля для допомоги співвітчизникам, РБК-Україна розповів голова товариства Віктор Сердюк.

Він родом із Криму, з міста Джанкой. Там працював викладачем в ПТУ, брав участь у відкритті двох українських шкіл. Після переїзду до Німеччини з родиною понад 20 років років тому чоловік почав формувати українську громаду.

Чим займається українська громада у Карлсруе

Спільнота українців у німецькому місті Карлсруе існує вже близько 20 років. Організація налічує більше сотні учасників. Після початку війни до об'єднання долучилися до 300 біженців, які активно допомагають, але офіційно не вступають до спілки, бо більшість сподіваються повернутися додому.

"До вторгнення Росії в Україну основний фокус організації був на культурних заходах. Це всі свята українські: Різдво, Великдень, День Незалежності, День вишиванки. Всі ці події ми проводили серед своїх земляків, розвивали культуру, зустрічали письменників, організовували концерти", – розповідає Віктор Сердюк.

Також з 2014 року у невеликих обсягах надавали гуманітарну допомогу Україні, іноді закуповували певні речі або передавали гроші. Наприклад, дитячим притулкам.

З початком війни діяльність організації зосередилася на безпосередній допомозі Україні – відправці необхідних речей, допомозі українським біженцям у Німеччині та демонстрації української культури німцям.

Фото: Громада організовує різноманітні заходи на підтримку України

"Відкриваємо українську культуру німцям та бачимо з їх боку велику зацікавленість. Бо досі у Німеччині є стереотипи про українців. Ми маємо доносити меседж про те, що Україна – це не Росія і показувати своєю культурою, хто ми", – зазначає він.

Також організація проводить демонстрації та пікети.

До України надіслали понад 800 тонн гуманітарних вантажів

Найбільше уваги товариство приділяє гуманітарній допомозі, маючи три гуманітарних склади, найбільший з яких знаходиться безпосередньо в Карлсруе. Звідти надіслали понад 880 тон гуманітарних вантажів і відправлено допомоги в Україну більше ніж на 1 млн євро. Зокрема, медичне обладнання, пожежні системи, автомобілі швидкої допомоги, генератори в лікарні.

На пожертвувані гроші члени громади закуповували і передавали в Україну обладнання Starlink, станції EcoFlow, турнікети, медичні засоби. На складі працюють до 200 людей – і німці, і українці.

Фото: Передача гуманітарної допомоги в Україну

Організація опікується близько 10 тисячами українських біженців.

"Якщо на початку війни ми ще були не так завантажені роботою, то потім це перетворилося на лавину. Все це потребує тісної співпраці з містом і мерією, як в гуманітарному плані, так і в питаннях інтеграції і вивчення мови", – ділиться Віктор Сердюк.

За його словами, мер міста домовився, щоб одна компанія проспонсорувала український культурний центр на 3 роки. У великому приміщенні майже щодня проходять українські заходи: концерти, розваги для дітей, майстер класи. Також – зустрічі з політиками, консульські послуги, інтеграційні курси, німці розповідають про життя в Німеччині, допомагають із вивченням мови.

Біженці Карлсруе активно працюють або на складі, або долучаються до культурних заходів.

"У нас є прекрасні артисти, співаки, які приїхали. І німців це дивує. Це дуже велика рідкість, щоб біженці так одразу вливалися в суспільне життя. Як правило, біженці з інших країн роз'єднані", – розповідає голова організації.

Для дітей працюють дитсадок і недільна школа

В Карлсруе також працюють український дитячий садочок і недільна школа, відкриті завдяки зусиллям громади. Кількість школярів постійно збільшується, зараз вже близько ста, тож планується розширення школи. Також у місті вже 6 років діють футбольна та ж волейбольна команди української громади.

Допомога для волонтерської діяльності надходить від різноманітних фондів та окремих людей з Німеччини, Франції, Швейцарії та Нідерландів. Один німецький бізнесмен передав медичне обладнання в Україну на 160 тисяч євро, інший – три машини швидкої допомоги.

На початку війни громаді було багато охочих допомагати, зараз благодійників доводиться шукати.

Місцеві жителі допомагають плести сітки і передають продукти

Члени громади зворушені ставленням з боку німців та їх прагненням надати підтримку українцям.

"У нас є два станки, які плетуть сітки. На початку війни ми зробили спочатку один станок, а зараз вже є друга бригада. До нас навіть німці приходять. Коли вони допомагають, переживають ті самі емоції, обіймаються з нами. Це різні вікові категорії: від молоді до самих літніх", – розподає Віктор Сердюк.

Ще одна місцева жінка збирає жіночі продукти і передає українським жінкам. Цю допомогу вона постійно приносить зі своєю фотографією. Коли хтось приносив німецькі медичні засоби, то німецькі медики допомагали перекладати папери на українську мову.

"Деякі лікарі навіть писали українськими літерами побажання. Допомога самих німців дійсно цінна. Я тут жив вже більше 20 років, але німці все одно по іншому відкрились. Звичайно, є різні німці, але наскільки все одно сильне бажання допомагати. Німці несуть допомогу досі, хоч і менше. Раніше ми відправляли допомогу по фурі майже щодня, а зараз – раз на 1-2 тижні", – каже голова українського товариства.

Нагадаємо, ми писали, як українські біженці влаштувалися у Німеччині. Німецькі школи відвідують майже 219 тисяч українських дітей.

Також ми розповідали, як українці знайшли роботу біля Берліна без знання мови. На роботу їх брали практично без знання мови.