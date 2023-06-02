Тисячі сімей. У Британії подвоїлось число українців, які втратили житло у спонсорів

Кількість сімей українських біженців, які потребують житла у Британії, за 6 місяців збільшилася більше ніж удвічі. Наразі майже 700 родин проживають у тимчасовому житлі.

До травня житла від місцевої влади потребували 5995 сімей, тоді як ще у листопаді статус "бездомних" мали 2985 родин українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lgcplus.com.

За офіційними даними, з кінця листопада 2022 року без даху над головою опинилися 3010 домогосподарств. Кількість сімей з дітьми, які втратили житло, збільшилася з листопада 2022 року з 2070 до 4025. Число самотніх українських біженців, які опинилися без житла, за 6 місяців зросла з 915 до 1890.

Із 5 995 сімей, які втратили місце проживання, 3 800 прибули до Британії за програмою "Дома для України", ще 1 475 в'їхали за сімейною схемою. 650 сімей прибули у країну до війни і залишалися за продовженими візами.

Загалом спонсори програми Homes for Ukraine надали житло 123 400 українцям.

"Коли спонсорство припиняється, місцеві ради зобов'язані стежити за тим, щоб сім'ї не залишалися без даху над головою. Їм надається велике фінансування, включаючи додаткові 150 млн фунтів стерлінгів для підтримки українських гостей у переїзді у власні будинки, а також 750 млн фунтів стерлінгів на придбання житла для українських та афганських сімей", – пояснюють чиновники з Департаменту у справах громад та місцевого самоврядування.

Зазначається, що виплати спонсорам збільшуються до 500 фунтів на місяць, якщо біженець проживає більше року. Також всі українці з першого дня можуть отримати пільги, право працювати чи навчатися.

Нагадаємо, ми писали, що тисячі українців можуть втратити житло у Чехії.

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