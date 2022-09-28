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Не тільки виплати і житло. Які права українців у Європі під час війни

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Середа 28 вересня 2022 16:07
Не тільки виплати і житло. Які права українців у Європі під час війни Фото: Українські біженці в Словаччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Раді Європи дослідили, які соціальні права отримали українські біженці у 20 країнах ЄС, що прихистили найбільше втікачів від війни в Україні.

На яку підтримку біженці з нашої країни можуть розраховувати у різних державах, TRAVEL РБК-Україна повідомили в Офісі Ради Європи в Україні.

Хто може отримати тимчасовий захист та які права передбачені в різних країнах

Дослідження охопило держави, де офіційно перебувало понад 30 тисяч переселенців з України за період з 24 лютого до 20 липня 2022 року: Австрію, Бельгію, Болгарію, Велику Британію, Естонію, Ірландію, Іспанію, Італію, Латвію, Литву, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, Францію, Чехію, Швейцарію, Швецію.

"Активація режиму тимчасового захисту у ЄС викликала низку запитань. Перше стосується кола осіб, які можуть претендувати на здобуття відповідного статусу. Друге питання пов’язане із визначенням мінімального обсягу соціальних прав переміщених осіб, адже кожна держава-учасниця має власні національні системи їхньої реалізації, які мають застосовуватись щодо осіб, які отримали захист", - пояснює Сюзанна Мнацаканян, керівниця проекту Ради Європи "Подальша підтримка розвитку соціальних прав людини в Україні".

Не тільки виплати і житло. Які права українців у Європі під час війни

Фото: Допомога українцям в Іспанії, Малага (gettyimages.com)

В результаті роботи фахівці створили два документи, у яких зібрана інформація щодо прихистку біженців з України (громадян та іноземців) та корисні контакти для них.

Крім умов надання захисту в різних країнах ЄС, із документів можна дізнатися про перелік необхідних документів, терміни дії статусу, підстави для його змінення.

Не тільки виплати і житло. Які права українців у Європі під час війни

Фото: Ярмарка вакансій для українців в Португалії (gettyimages.com)

Які права українці мають у країнах Європи: приклади

У звіті можна дізнатися про права українців зі статусом тимчасового захисту у різних країнах. Для прикладу наводяться такі пояснення.

  • Право на безплатне проживання. У Бельгії, у реєстраційному центрі в Брюсселі можна подати запит на кризове розміщення в бельгійському муніципалітеті або місті. Це може бути групове проживання, кімната у приватному будинку, але без тварин.
  • Право на зайнятість. Після реєстрації в Болгарії негайно виникає право на працю, без необхідності отримання інших реєстрацій чи дозволів. Ставка податку на доходи фізичних осіб у Болгарії – 10%. У Франції статус тимчасового захисту передбачає, що зарплата має становити не менше 10,57 євро на годину.
  • Право на соціальне забезпечення. У Великій Британії кожному члену родини, що прибув та отримав тимчасовий прихисток, надають одноразову виплату у розмірі 200 фунтів стерлінгів. В Італії запит на посвідку на проживання для забезпечення тимчасового захисту гарантує медичне обслуговування. В Румунії для допомоги всім українським дітям, хворим на рак, Асоціацією Daruieste Aripi та Румунським товариством дитячої онкології та гематології створена платформа - Code4Romania.
  • Право на освіту. В Естонії, з 1 вересня 2022 року у Таллінні відкрилась школа Свободи з місцями для учнів 7-12 класів віком 13-19 років. Мова навчання в школі - естонська, проте до 40% навчання проводиться рідною мовою учнів за естонською державною програмою. У Швеції відвідування школи є обов’язковим з 6 до 18 років.

Не тільки виплати і житло. Які права українців у Європі під час війни

Фото: Українські біженці у польській школі (gettyimages.com)

  • Права дитини. В Ірландії усі розлучені з батьками діти віком до 12 років будуть негайно передані в прийомну сім’ю. Діти старші 12 років будуть розміщені в інтернатних будинках.
  • Право на власність. Всі особи які законно перебувають в ЄС можуть відкрити базовий банківський рахунок незалежно від реєстрації.
  • Право на возз’єднання членів сім’ї. У Словаччині, якщо особа втратила зв’язок зі своєю сім’єю, близькими чи родичами, то вона може скористатися послугою возз’єднання сімей від Словацького Червоного Хреста.
  • Право на участь в культурному житті. Наприклад, в Німеччині вхід у всі державні музеї для українських біженців є безкоштовним.

Загалом автори дослідження дійшли до висновку, що застосування режиму тимчасового колективного захисту для людей, які масово рятуються від війни в Україні, демонструє європейську солідарність щодо підтримки України.

Нагадаємо, ми писали, що із України можуть виїхати до 5 мільйонів українців.

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