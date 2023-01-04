"Тільки початок". Санкції позбавили авіацію РФ популярних маршрутів

Польоти в Єгипет російських авіакомпаній остаточно зупинені. Для літаків, які авіаперевізники привласнили собі після запровадження санкцій, закриті всі країни, через які можна було літати в туристичну країну.
Така практика може спричинити неможливість польотів за кордон для більшості російських перевізників, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання profi.travel.
Йорданія з 15 грудня заборонила польоти у своєму небі для російських авіакомпаній із подвійною реєстрацією літаків без наявності англійської страховки. Російські страховки у Йорданії перестали визнавати.
Тому низка авіакомпаній були змушені скасувати польотні програми та вивозити тисячі туристів, які застрягли в Єгипті, за допомогою інших авіаперевізників.
В авіакомпанії iFly вважають, що практику закриття повітряного простору для авіакомпаній РФ буде продовжено. Джерело видання в компанії вважає, що рішення про заборону польотів літаків з подвійною реєстрацією, ухвалені Туреччиною, Йорданією та Саудівською Аравією, Еритреєю та Єменом – це приклад санкційного тиску Заходу, щоб ускладнити діяльність російським авіаперевізникам.
"Ми перебрали всі варіанти і зараз змушені констатувати, що умов для польотів до Єгипту немає", – наголосив представник iFly.
Експерт припускає, якщо інші країни візьмуть на озброєння цю практику, що може призвести до неможливості польотів за кордон більшості російських перевізників.
"Вимога про страховку, яку пред'явила Йорданія, в поточних умовах в принципі нездійсненна. І це лише один із важелів тиску. Є проблеми також із подвійною реєстрацією, заборонами на заправку російських судів, вимогами лізингодавців та виробників техніки", - зазначило джерело.
Тепер авіакомпанія iFly направить борти, що звільнилися, на регулярні рейси по Росії. Подібні проблеми стосуватимуться й інших авіакомпаній, які мають подвійну реєстрацію – Nordwind та "Уральські авіалінії".
До речі, у грудні для літаків "Аерофлоту" закрилося небо Лаосу, через що авіакомпанія почала облітати країну по дорозі до Таїланду, а також приземлятися на дозаправку в дорозі.
Нагадаємо, ми писали, що РФ намагається викупити у Європи вкрадені в неї літаки.