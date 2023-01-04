"Тільки початок". Санкції позбавили авіацію РФ популярних маршрутів

Польоти в Єгипет російських авіакомпаній остаточно зупинені. Для літаків, які авіаперевізники привласнили собі після запровадження санкцій, закриті всі країни, через які можна було літати в туристичну країну.

Така практика може спричинити неможливість польотів за кордон для більшості російських перевізників, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання profi.travel.

Йорданія з 15 грудня заборонила польоти у своєму небі для російських авіакомпаній із подвійною реєстрацією літаків без наявності англійської страховки. Російські страховки у Йорданії перестали визнавати.

Тому низка авіакомпаній були змушені скасувати польотні програми та вивозити тисячі туристів, які застрягли в Єгипті, за допомогою інших авіаперевізників.

В авіакомпанії iFly вважають, що практику закриття повітряного простору для авіакомпаній РФ буде продовжено. Джерело видання в компанії вважає, що рішення про заборону польотів літаків з подвійною реєстрацією, ухвалені Туреччиною, Йорданією та Саудівською Аравією, Еритреєю та Єменом – це приклад санкційного тиску Заходу, щоб ускладнити діяльність російським авіаперевізникам.

"Ми перебрали всі варіанти і зараз змушені констатувати, що умов для польотів до Єгипту немає", – наголосив представник iFly.

Фото: Літак авіакомпанії Nordwind (wikimedia.org)

Експерт припускає, якщо інші країни візьмуть на озброєння цю практику, що може призвести до неможливості польотів за кордон більшості російських перевізників.

"Вимога про страховку, яку пред'явила Йорданія, в поточних умовах в принципі нездійсненна. І це лише один із важелів тиску. Є проблеми також із подвійною реєстрацією, заборонами на заправку російських судів, вимогами лізингодавців та виробників техніки", - зазначило джерело.

Тепер авіакомпанія iFly направить борти, що звільнилися, на регулярні рейси по Росії. Подібні проблеми стосуватимуться й інших авіакомпаній, які мають подвійну реєстрацію – Nordwind та "Уральські авіалінії".

До речі, у грудні для літаків "Аерофлоту" закрилося небо Лаосу, через що авіакомпанія почала облітати країну по дорозі до Таїланду, а також приземлятися на дозаправку в дорозі.

Нагадаємо, ми писали, що РФ намагається викупити у Європи вкрадені в неї літаки.