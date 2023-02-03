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"Мобілізація" за кордоном. У Польщі попереджають про фейки РФ проти українців

Фото: Підтримка українців у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі розпочалася кампанія дезінформації щодо українських біженців, попереджають громадян в уряді країни. Фейки пов'язують із бажанням РФ викликати ворожість до українців.

Про поширення повідомлень щодо біженців з України TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на euractiv.com.

Про те, що у Польщі почали поширювати неправдиву інформацію щодо українців, попередив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору країни Станіслав Жарін під час прес-конференції.

Він розповів про випадки потрапляння листів на електронну пошту поляків, а також листівки, розклеєні на вулицях польських міст, згідно з якими Департамент міжнародних справ та міграції МВС та Управління у справах іноземців збирають інформацію про українських біженців, які мешкають у Польщі.

"Зміст цих прокламацій, які є явно сфабрикованими листами, є припущенням про те, що польська держава збирає дані про українців, які постійно проживають у Польщі. З цього змісту виходить, нібито Польща готує базу даних для майбутньої мобілізаційної акції, яку передбачається провести у Польщі", – розповів чиновник.

Фото: Фейкові оголошення у Польщі (gov.pl)

За словами Станіслава Жаріна, аналогічні кампанії з дезінформації відбуваються в Україні та Литві, і вони можуть бути пов'язані з РФ.

"Це явна пропозиція російської сторони, яка є частиною різних кампаній, розрахованих на те, щоб спровокувати взаємну ворожість між українцями та суспільствами у країнах, де вони наразі проживають", – зазначив політик.

Фото: Зразок фейкового листа від імені міграційної влади (gov.pl)

"Ми оцінюємо, що йдеться про підготовку більш серйозної кампанії у міжнародному масштабі. До неї можуть бути залучені кілька західних країн, і ми, безумовно, бачимо, що перші етапи вже проходять у Польщі, звідси й моє попередження", – сказав він.

З 24 лютого 2022 року 9,57 мільйона українських біженців перетнули кордон із Польщею. На сьогодні до України повернулося 7,71 мільйона людей. У Польщі залишаються 3 мільйони українців у Польщі, включаючи тих, хто там проживав до війни.

Нагадаємо, ми писали, як українцям виїжджати із Польщі без втрати тимчасового захисту.

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