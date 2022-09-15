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От термобелья до обуви. Переселенцам выдадут комплекты одежды на зиму

Фото: Дети в зимней одежде (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Наборы рассчитаны на детей до 14 лет

Украинцы, бежавшие от войны в другие регионы, получат комплекты зимней одежды и обуви. Наборы из необходимых теплых вещей передадут от детского фонда ЮНИСЕФ.

О том, кто может получить зимние куртки и ботинки, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу Facebook Минреинтеграции Украины.

Какая одежда будет в наборах и как их можно получить

Отмечается, что министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с ЮНИСЕФ обеспечат зимней одеждой детей внутренне перемещенных лиц.

В первую очередь зимние наборы получат многодетные семьи. Пособие рассчитано на каждого ребенка в семье пересленцев - в возрасте до 14 лет.

  • зимняя куртка;
  • свитер или свитшот;
  • термобелье;
  • зимние и спортивные штаны;
  • носки;
  • зимние ботинки;
  • шапка, шарф и перчатки.

Одежда унифицирована - наборы подходят как девочкам, так и мальчикам.

Фото: Выдача наборов одежды от ЮНИСЕФ украинцам весной 2022 года (unicef.org)

Для получения комплекта зимней одежды необходимо оставить заявку по телефону колл-центр министерства по номеру 15-48. Или звонить на номер Уполномоченного по вопросам ВПО: (066) 813 62 39.

К слову, многим переселенцам не удалось дозвониться по указанным номерам, о чем они написали в комментариях на странице министерства. Дозвонившиеся пожаловались на неприветливость оператора колл-центра.

Напомним, мы писали, как получить выплаты от международных организаций в Украине.

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