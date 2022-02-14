Теперь без тестов: популярная страна упростила правила въезда для туристов

С 12 февраля для въезда во Францию не нужно предъявлять отрицательный ПЦР или антиген-тест

Франция упростила правила въезда для вакцинированных украинцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой Консульское подразделение Посольства Украины во Франции в Facebook.

Страна отменила требование о предоставлении негативного теста на COVID-19 для вакцинированных путешественников, в том числе из Украины.

"Правительство Франции упростило санитарные требования для въезда иностранных граждан. С 12 февраля для въезда во Францию отменяется требование предъявления отрицательного ПЦР или антигенного теста для всех иностранцев, имеющих сертификат полной вакцинации. Для тех, кто не вакцинирован, остается требование подтверждения насущной цели поездки и отрицательного теста", — говорится в сообщении консульского подразделения.

Согласно обновленным данным на сайте МИД Украины, Украина все еще находится в так называемой "оранжевой" зоне по уровню заболеваемости COVID-19, однако теперь полностью вакцинированным украинцам при пересечении границы Франции больше не нужно предоставлять отрицательный ПЦР или антиген-тест на коронавирус.

Какие правила въезда во Францию для украинцев

Въезд граждан Украины во Францию ​​происходит в соответствии с иммиграционными правилами Франции для граждан из стран оранжевой зоны на следующих условиях:

Если гражданин Украины вакцинирован одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных к использованию на территории Франции, он может въехать во Францию.

К их числу относятся вакцины Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson. При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней со времени вакцинации вакциной Janssen и 7 дней со второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield).

Фото: Франция упростила правила въезда для вакцинированных украинцев. (unsplash.com/villagloria)

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими Covid-19.

Цикл вакцинации считается действительным, если с момента последней дозы вакцины прошло не больше 9 месяцев. В противном случае требуется бустерная доза вакцины Pfizer или Moderna.

Если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию только при условии предъявления документа, подтверждающего "насущную необходимость" въезда, а также при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов или теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов до въезда, пройти тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии и соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Указанные условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (возраст от 12 лет).

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