Не табори. Яке житло знайшли українці в Німеччині та скільки планують вертатися

У Німеччині за рік війни зареєструвалися понад мільйон втікачів від війни в Україні. Третина з них – неповнолітні.
Як вони влаштувалися в цій країні та скільки планують повертатися додому, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".
У Німеччині оприлюднили статистику, пов'язану із перебуванням українських біженців. Зазначається, що з кінця лютого 2022 року до 2 березня 2023 року у Центральному реєстрі іноземців (AZR) було зареєстровано 1 072 248 біженців з України, з них 96% – громадяни України.
Серед них:
778 799 осіб – перебування під тимчасовим захистом до §24 AufenthG;
123 898 людей ще не визначились за заявкою;
Скільки людей виїхали із Німеччини, визначити складно, бо громадяни України можуть в'їжджати до ЄС без візи та вільно пересуватися у державах Шенгенської зони.
Серед дорослих жінки становлять майже 69%, чоловіки – близько 31%. Дітей і підлітків до 18 років - 360 тисяч. Із них 38% - діти 6-11 років.
Згідно з дослідженням "Біженці з України в Німеччині", середній вік українських біженців - 28 років. 77% людей приїхали без партнера, але майже половина – з дітьми.
Зазначається, що три чверті всіх біженців з України живуть у приватних квартирах та будинках.
У довгостроковій перспективі в у Німеччині хочуть залишитися 37% біженців. Ще 34% – після перемоги хочуть повернутися додому.
Нагадаємо, ми писали, в яких країнах потрібно продовжувати тимчасовий захист.
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