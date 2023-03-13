Не табори. Яке житло знайшли українці в Німеччині та скільки планують вертатися

У Німеччині за рік війни зареєструвалися понад мільйон втікачів від війни в Україні. Третина з них – неповнолітні.

Як вони влаштувалися в цій країні та скільки планують повертатися додому, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

У Німеччині оприлюднили статистику, пов'язану із перебуванням українських біженців. Зазначається, що з кінця лютого 2022 року до 2 березня 2023 року у Центральному реєстрі іноземців (AZR) було зареєстровано 1 072 248 біженців з України, з них 96% – громадяни України.

Серед них:

778 799 осіб – перебування під тимчасовим захистом до §24 AufenthG;

123 898 людей ще не визначились за заявкою;

127 713 запитів на міжнародгний захист;

41838 українців не подали заявку на захист або правового статус.

Скільки людей виїхали із Німеччини, визначити складно, бо громадяни України можуть в'їжджати до ЄС без візи та вільно пересуватися у державах Шенгенської зони.

Серед дорослих жінки становлять майже 69%, чоловіки – близько 31%. Дітей і підлітків до 18 років - 360 тисяч. Із них 38% - діти 6-11 років.

Згідно з дослідженням "Біженці з України в Німеччині", середній вік українських біженців - 28 років. 77% людей приїхали без партнера, але майже половина – з дітьми.

Фото: Біженці в Німеччині (gettyimages.com)

Зазначається, що три чверті всіх біженців з України живуть у приватних квартирах та будинках.

близько 25% – із родичами чи друзями, які вже були у Німеччині.

17% біженців живуть у готелях чи пансіонатах;

лише 9% біженців оселилися у колективних центрах.

У довгостроковій перспективі в у Німеччині хочуть залишитися 37% біженців. Ще 34% – після перемоги хочуть повернутися додому.

Нагадаємо, ми писали, в яких країнах потрібно продовжувати тимчасовий захист.

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