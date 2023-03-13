Не лагеря. Какое жилье нашли украинцы в Германии и сколько планируют возвращаться

В Германии за год войны зарегистрировались более миллиона бежавших от войны в Украине. Треть из них – несовершеннолетние.

Как они обосновались в этой стране и сколько планируют возвращаться домой, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".

В Германии обнародовали статистику, связанную с пребыванием украинских беженцев. Отмечается, что с конца февраля 2022 года по 2 марта 2023 года в Центральном реестре иностранцев (AZR) было зарегистрировано 1 072 248 беженцев из Украины, из них 96% – граждане Украины.

Среди них:

778 799 человек – пребывание под временной защитой в §24 AufenthG;

123 898 человек еще не определились по заявке;

127 713 запросов на международную защиту;

41 838 украинцев не подали заявку на защиту или правовой статус.

Сколько человек выехали из Германии, определить сложно, потому что граждане Украины могут въезжать в ЕС без визы и свободно передвигаться в государствах Шенгенской зоны.

Среди взрослых женщины составляют около 69%, мужчины – около 31%. Детей и подростков до 18 лет – 360 тысяч. Из них 38% – дети 6-11 лет.

Согласно исследованию "Беженцы из Украины в Германии", средний возраст украинских беженцев – 28 лет. 77% людей приехали без партнера, но почти половина – с детьми.

Фото: Беженцы в Германии (gettyimages.com)

Три четверти всех беженцев из Украины живут в частных квартирах и домах.

около 25% – с родственниками или друзьями, которые уже были в Германии.

17% беженцев живут в отелях или пансионатах;

только 9% беженцев поселились в коллективных центрах.

В долгосрочной перспективе в Германии хотят остаться 37% беженцев. Еще 34% – после победы хотят вернуться домой.

Напомним, мы писали, в каких странах нужно продолжать временную защиту.

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