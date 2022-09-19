Дисциплина, форма и штрафы за "прогулы". Что ждет украинцев в школах Британии

С середины марта по семейной и спонсорской программам (Ukraine Family Scheme и Homes for Ukraine соответственно) в Великобританию въехали уже около 120 тысяч украинцев. Это беспрецедентный по масштабам шаг Объединённого Королевства в помощи стране, которая подверглась полномасштабной военной агрессии.

Большинство приехавших – женщины и семьи с детьми школьного возраста. И одним из первоочередных вопросов, которые встают перед украинцами, после въезда в новую страну – продолжение школьного образования для детей.

TRAVEL РБК-Украина разбирался, чем отличаются украинская и британская школьные системы, с какими сложностями сталкиваются наши школьники и их родители и за что можно получить штраф, даже не подозревая об этом.

В пешей доступности. Как найти место в школе Британии

Украинцы, приехавшие на Туманный Альбион по одной из "украинских схем", получают право на временное проживание в стране, возможности выезжать и возвращаться, а также пользоваться медицинским обслуживанием, получать образование, социальные выплаты, легально работать и арендовать жилье.

После прибытия в страну украинские переселенцы регистрируются в местном совете (local council) своего региона. Сouncil помогает беженцам в вопросах адаптации. Также через него можно узнать о наличии мест в школах города/региона.

Фото: Primary school в видладже на востоке Англии (Леся Панченко/РБК-Украина)

По существующим нормам, школа должна быть в пешей доступности (что возможно далеко не всегда), либо от нее должен быть школьный транспорт в ваш район. Также родители могут заявить, что готовы возить и забирать ребенка самостоятельно (на автомобиле), если у них есть такая возможность.

Коммуникация школы с родителями

При оформлении в школу вам назначат встречу с директором или старшим учителем. Он проведет для вас экскурсию по кампусу, классам и внутренним помещениям. Затем потребуется заполнить целую стопку бумаг с разрешениями и обязательствами. Регламентируется все – пищевые и медицинские особенности, аллергии, разрешение фотографировать ребенка на школьных мероприятиях, участвовать в общешкольных собраниях и представлениях, особенности ребенка, влияющие на процесс обучения (например, дислексия, СДВГ и так далее).

Школа активно общается с родителями по электронной почте. Поэтому в неделю вы будете получать несколько писем со школьными новостями, анонсами, предупреждениями и просьбами администрации. А в конце каждой недели – итоговый weekly newsletter о прошедших и запланированных событиях.

Как устроена школьная система Великобритании

Среднее образование в Британии является обязательным. Все дети от 4 до 16 лет, проживающие в стране, даже временно, обязаны посещать школу.

Дистанционное обучение в украинской школе – не аргумент для местных властей. Здесь требуют очное посещение местной школы. Поэтому семьи с детьми, приехавшие в Великобританию, сталкиваются с выбором – "отложить" украинскую школу на неопределенное время или тянуть параллельно две учебных программы – британскую и украинскую в формате экстерната или семейного обучения.

И то, и другое – достаточно непросто для семей, которые планируют возвращение на родину. Плюс – стресс от адаптации в новой стране и обучения на новом языке.

Фото: Табличка с приветствием для украинских детей (Леся Панченко/РБК-Украина)

Школьная система Британии состоит из Primary (младшая школа) и Secondary (или Upper) – средней школы (колледжа). Primary school (для детей 4-11 лет) меньше по размерам (в среднем 250-500 человек), но их больше по количеству. Чтобы не возить малышей далеко (самим детям добираться в таком возрасте не разрешается), они расположены в каждом районе и крупном вилладже.

Upper school (колледжи) (12-16/17 лет) достаточно большие (до 1500 учеников) и расположены так, чтобы была возможность удобно добираться из всех окрестных районов (поселков). Для таких учеников ходят школьные автобусы, которые собирают детей по маршрутам утром и развозят по домам после уроков.

Детей зачисляют в школы строго по возрасту. Какому классу соответствует возраст ребенка, в такой он попадет. Скидку на новый язык или то, что ранее ребенок учился по другой программе, не делают.

Что ждет украинцев в английской школе

В школах отношение к украинским детям очень доброжелательное. Но каких-то "особых условий" ждать не стоит. Большие школы в крупных городах еще могут позволить себе ассистента, который будет сопровождать иностранных учеников и помогать им с адаптацией и языком. В небольших городах и вилладжах такого персонала, как правило, нет.

Фото: В британских школах дети учатся в соответствии с возрастом. Скидку на новый язык или то, что ранее ребенок учился по другой программе, не делают (Getty Images)

При этом дети, которые хорошо учились в украинской школе, отмечают, что обязательные предметы, в частности точные науки, преподаются на более простом уровне. Поэтому условный девятиклассник из Украины в школе Объединённого Королевства встречает уровень физики и математики, который он проходил в 6-7 классе.

А вот предметы естественного цикла – биология, география, химия – преподаются весьма увлекательно – с лабораторными и проектными работами, экспериментами, исследованиями, примерами, где с такими явлениями можно столкнуться в жизни и как его использовать.

За что нужно платить в британской школе

Уроки начинаются около 9 утра и заканчиваются после 15. Посреди учебного дня – большой перерыв на ланч (который родители заранее бронируют в специальном приложении) и activity (прогулка и игры на свежем воздухе). После уроков можно записаться на дополнительные клубы по интересам. Это может быть спорт (футбол, плавание, настольный теннис, крикет и т.д.) или арт (рисование, музыка, хореография, хор, драма).

Обучение в государственных школах Британии бесплатное для граждан страны и для украинцев, приехавших по "украинским схемам". Школьное питание и клубы по интересам платные (кроме малышей 1-2 классов, для них ланч бесплатно по государственной программе).

Стоимость школьного ланча – 2-3 фунта в день, клубы – от 20 фунтов в месяц. Но люди, которые получают пособие по поддержке временно нетрудоустроенных (Universal Credit), могут оформить бесплатное школьное питание и получить частичную компенсацию стоимости школьных клубов.

Школьная форма и внешний вид

Украинским родителям нужно быть готовыми к тому, что в школах Великобритании – очень строгие правила относительно дисциплины и внешнего вида учеников. Каждая школа имеет свою форму: цвет, фасон, логотип. Поэтому пытаться использовать здесь "деловой стиль" или "светлый верх, темный низ", как практикуют некоторые украинские школы, нет смысла. Не стоит даже брать с собой подходящую, на ваш взгляд, одежду для школы. Ее все равно придется купить.

Фото: Парк возле школы (Леся Панченко/РБК-Украина)

Форма продается в специальных магазинах, где собраны образцы всех школ района. В ассортимент входят летний и зимний комплекты, комплект для РЕ (физкультуры), часто также портфель и сумка для спортивной формы. Выбирать комплектующие можно на свое усмотрение (реглан или кардиган, юбка с футболкой или платье и т.д.). Главное, чтобы это была официальная форма школы. За этим строго следят.

Стоимость базового комплекта школьной форма для Primary school – от 100 фунтов, для старших школьников – от 120 фунтов.

Раз в несколько месяцев школа проводит распродажу секонд-хенд формы, из которой дети успели вырасти. Для этого родителям приходит письмо с просьбой заранее принести одежду в школу. Стоимость форменной единицы на таких распродажах – до 5 фунтов. Так что при желании на форме можно прилично сэкономить.

Также обращают внимание на внешний вид учеников. Под запретом – крупные аксессуары, пирсинг, яркие оттенки волос, любые "вызывающие" по мнению администрации элементы. В таком случае с учеником будет проведена беседа с просьбой "соответствовать школьным правилам".

Строгая дисциплина и штрафы за прогулы

Очень строгое отношение к опозданиям и пропускам учебных дней. Утром, к началу первого урока, территория школы закрывается. После этого попасть в кампус можно только обратившись на ресепшн и объяснив причину опоздания. В течения учебного дня за территорию учеников также не выпускают. Только по письменной просьбе родителя/опекуна к куратору класса.

Но особенно драконовские меры применяются к пропускам школы в течение учебного года. Учебный год тут длится с начала сентября до середины июля. Есть неделя осенних каникул, длинные рождественские и пасхальные каникулы и удлиненные выходные в конце мая.

Фото: Уличные пейзажи Кембриджа (Леся Панченко/РБК-Украина)

Летние каникулы длятся шесть недель. В это время семьи с детьми-школьниками могут лететь на отдых, путешествовать и навещать родственников в других концах страны. В учебное время этого делать нельзя. Любая семейная поездка или отдых считаются пропуском без уважительной причины. За это местный Сouncil, по информации из школы, может наложить на родителей приличный штраф.

Легальный пропуск занятий возможен только по причине болезни с уведомлением школы и семейного врача (GP).

Выпускные экзамены и поступление

В 11 классе Upper school 16-летние выпускники сдают GCSE (General Certificate of Secondary Education) – аналог наших ДПА для девятиклассников. Это тесты о получении базового (неполного) среднего образования. Сдают их по всем предметам, которые изучали в старших классах (три основных и минимум три на выбор). Сертификат GCSE является обязательным документом для всех граждан страны и тех, кто выпускается из британских школ. Однако для поступления в ВУЗ их недостаточно.

После 11 класса ученики, которые планируют продолжать образование, переходят либо в Six Form College (аналог наших 10-12 классов), либо в старшие классы, если они есть в школе. Там продолжают узкопрофильное обучение – три-четыре предмета на выбор с "глубоким погружением" – проектами, практикой и т.д.

После этого сдается экзамен A‑Level (Advanced Level) – это уже аналог нашего ЗНО, который позволяет подавать заявку в университет. На A‑Level проходят только те студенты, которые сдали GCSE не ниже среднего уровня. Требования к ним гораздо строже, а система оценивая отличается от нашей. Поэтому для украинцев, которые планируют продолжать обучение в Британии после школы, требуется отдельная подготовка к местным экзаменам.

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