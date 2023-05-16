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Стосується росіян. Болгарія посилює правила в'їзду: деталі

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Вівторок 16 травня 2023 12:17
Стосується росіян. Болгарія посилює правила в'їзду: деталі Фото: Прапор Болгарії (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Болгарія посилює правила в'їзду за шенгенською візою. Тепер у країну можна буде потрапити лише тим іноземцям, хто до цього вже перетнули кордони Шенгенської зони.

Нове рішення набуло чинності наприкінці квітня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Влада Болгарії оголосила, що власники дворазової або багаторазової шенгенської візи мають право на в'їзд до країни, якщо їхня віза використовувалася хоча б один раз для в'їзду до країни Шенгенської угоди.

"Болгарія застосовує безвізовий режим для власників багаторазових шенгенських віз, що діють. Вони матимуть право в'їжджати і проживати в Республіці Болгарії не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду з дати першого в'їзду без необхідності мати болгарську короткострокову візу. Це правило застосовується тільки за умови, що шенгенська віза вже використовувалася хоча б один раз для в'їзду до країни Шенгенської угоди", – йдеться у повідомленні посольства Болгарії.

Це означає, що всі, хто щойно отримав шенгенську візу, повинні будуть спершу в'їхати в будь-яку з 27 країн зони або в країну, яка видала візу, щоб отримати дозвіл на в'їзд до Болгарії.

Аналогічні вимоги діють для національних віз Румунії та Кіпру, за якими можна в'їжджати до Болгарії.

Болгарія є країною ЄС, але поки що не стала країною Шенгенської угоди.

Для українців при в'їзді до Болгарії діє безвізовий режим – там можна перебувати до 90 днів. Цей період не враховується у дні перебування у Шенгенській зоні. Також у зв'язку з війною в Україні в Болгарію можна їхати з метою отримання тимчасового захисту навіть без дійсного закордонного паспорта.

Стосується росіян. Болгарія посилює правила в'їзду: деталіФото: Болгарія посилює візовий режим (pixabay.com)

Проте для громадян РФ діє візовий режим. Оскільки авіасполучення з Росії до Болгарії скасовано, російським туристам пропонують діставатися в цю країну через Туреччину.

Із жовтня 2022 року в Болгарії для отримання туристичних мультивіз росіянам потрібно мати в паспорті видану раніше болгарську візу або шенген.

Із березня 2023 року Болгарія посилила видачу багаторазових віз росіянам. Наприкінці березня почали видавати переважно одноразові візи, з якими можна в'їхати тільки до Болгарії.

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Шенгенська зона Болгария Візовий режим
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