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Касается 35 тысяч пассажиров. В аэропорту Берлина отменят все рейсы: причины

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Вторник 24 января 2023 17:12
Касается 35 тысяч пассажиров. В аэропорту Берлина отменят все рейсы: причины Фото: Аэропорт Берлин-Бранденбург (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В среду, 25 января, в аэропорту Берлин-Бранденбург запланирована однодневная забастовка сотрудников служб наземного обслуживания самолетов и авиационной безопасности.

Это значит, что будут отменены или перенесены около 300 рейсов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на zeit.de.

Профсоюз Verdi объявил о забастовке, которая будет длиться с 3:30 до 23:59 часов 25 января. В аэропорту предупредили пассажиров о необходимости корректировать свои планы на путешествия.

"Пассажиры должны ожидать серьезных задержек и отмен рейсов", – сообщили в аэропорту.

Предполагается, что регулярные пассажирские рейсы выполняться не будут. На завтра планировалось около 300 взлетов и посадок – с общей перевозкой 35 000 пассажиров.

Национальная ассоциация аэропортов (ADV) оценила эту забастовку как неоправданную и лишенную оснований.

"Весь регион будет отрезан от международного воздушного сообщения в течение дня", – сказал глава ADV Ральф Бейзел.

Забастовка должна добиться соблюдения условий более 6000 сотрудников авиационной отрасли, 1500 из которых собираются уволиться. Представители аэропорта требуют более длительных трудовых контрактов и повышения заработной платы на 500 евро. Коллективные переговоры в этом вопросе пока не увенчались успехом.

Касается 35 тысяч пассажиров. В аэропорту Берлина отменят все рейсы: причины

Фото: Бастовать будут сотрудники служб наземного обслуживания самолетов (facebook.com/berlinairport)

"Мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму неудобства для наших клиентов. Пассажиры имеют возможность перебронировать свой рейс или получить возмещение. При необходимости предоставляется проживание в гостинице и питание", – сообщил представитель аэропорта.

По правилам ЕС, компенсацию в 600 евро за задержку или отмену рейса пассажиры получают в случае, если ответственность несет авиакомпания, а не аэропорт.

Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о новых штрафах в Германии.

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