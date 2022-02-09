В сторону уменьшения. Wizz Air изменил планы по базированию самолетов в Киеве

База в столице Украины увеличится до 7 воздушных судов - это меньше, чем планировали ранее

Лоукостер Wizz Air пересмотрел планы по базированию самолетов в аэропорту "Киев" (Жуляны) в сторону уменьшения. Данная информация отображена в отчете авиакомпании по итогам последнего квартала 2021 года, сообщает Avianews.com.

В сообщении указано, что бюджетный авиаперевозчик увеличит базу в Киеве на четыре самолета: с трех до семи воздушных судов. Это на один самолет меньше по сравнению с планами, которые Wizz Air анонсировал в октябре 2021 года после подписания соглашения об открытом небе между Украиной и Евросоюзом.

Эти изменения не коснулись базы во Львове. Ее лоукостер по-прежнему планирует расширить на две единицы: с одного до трех самолетов, как анонсировал ранее.

Avianews.com отправил запрос в Wizz Air с просьбой прокомментировать изменение планов, однако на момент публикации авиаперевозчик комментарий не предоставил.

Фото: Пассажиры заходят в самолёт компании Wizz Air в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас лоукостер базирует в аэропорту "Киев" прежнее число авиалайнеров — три Airbus A320. Это самолеты, выпущенные 4, 7 и 8 лет назад с бортовыми номерами HA-LYX, HA-LYO, HA-LYC. При этом Wizz Air еще не начал реализовывать свои планы по увеличению своего флота в Украине.

Напомним, ранее крупный иностранный лоукостер Ryanair на днях закрыл продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.