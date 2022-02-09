У бік зменшення. Wizz Air змінив плани з базування літаків у Києві

База у столиці України збільшиться до 7 повітряних суден – це менше, ніж планували раніше

Лоукостер Wizz Air переглянув плани щодо базування літаків в аеропорту "Київ" (Жуляни) у бік зменшення. Ця інформація опублікована у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року, повідомляє Avianews.com.

У повідомленні зазначено, що бюджетний авіаперевізник збільшить базу у Києві на чотири літаки: з трьох до семи повітряних суден. Це на один літак менше, ніж у планах, які Wizz Air анонсував у жовтні 2021 року після підписання угоди про відкрите небо між Україною та Євросоюзом.

Ці зміни не торкнулися бази у Львові. Її лоукостер, як і раніше, планує розширити на дві одиниці: з одного до трьох літаків, як анонсував раніше.

Avianews.com надіслав запит у Wizz Air з проханням прокоментувати зміну планів, проте на момент публікації авіаперевізник коментар не надав.

Фото: Пасажири заходять у літак компанії Wizz Air в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського фото: (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз лоукостер базується в аеропорту "Київ" колишню кількість авіалайнерів — три Airbus A320. Це літаки, випущені 4, 7 та 8 років тому з бортовими номерами HA-LYX, HA-LYO, HA-LYC. При цьому Wizz Air ще не розпочав реалізовувати свої плани щодо збільшення свого флоту в Україні.

Нагадаємо, раніше великий іноземний лоукостер Ryanair днями закрив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона.