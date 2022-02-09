ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У бік зменшення. Wizz Air змінив плани з базування літаків у Києві

Новость на русском →
Середа 09 лютого 2022 12:35
У бік зменшення. Wizz Air змінив плани з базування літаків у Києві Фото: Літак компанії Wizz Air в аеропорту "Київ" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

База у столиці України збільшиться до 7 повітряних суден – це менше, ніж планували раніше

Лоукостер Wizz Air переглянув плани щодо базування літаків в аеропорту "Київ" (Жуляни) у бік зменшення. Ця інформація опублікована у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року, повідомляє Avianews.com.

У повідомленні зазначено, що бюджетний авіаперевізник збільшить базу у Києві на чотири літаки: з трьох до семи повітряних суден. Це на один літак менше, ніж у планах, які Wizz Air анонсував у жовтні 2021 року після підписання угоди про відкрите небо між Україною та Євросоюзом.

Ці зміни не торкнулися бази у Львові. Її лоукостер, як і раніше, планує розширити на дві одиниці: з одного до трьох літаків, як анонсував раніше.

Avianews.com надіслав запит у Wizz Air з проханням прокоментувати зміну планів, проте на момент публікації авіаперевізник коментар не надав.

У бік зменшення. Wizz Air змінив плани з базування літаків у Києві

Фото: Пасажири заходять у літак компанії Wizz Air в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського фото: (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз лоукостер базується в аеропорту "Київ" колишню кількість авіалайнерів — три Airbus A320. Це літаки, випущені 4, 7 та 8 років тому з бортовими номерами HA-LYX, HA-LYO, HA-LYC. При цьому Wizz Air ще не розпочав реалізовувати свої плани щодо збільшення свого флоту в Україні.

Нагадаємо, раніше великий іноземний лоукостер Ryanair днями закрив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Wizz Air Київ Жуляны авиабилеты
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору