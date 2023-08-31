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У Стамбулі туристам заборонили вживати алкоголь: у чому суть обмеження

Четвер 31 серпня 2023 17:09
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У Стамбулі туристам заборонили вживати алкоголь: у чому суть обмеження Фото: Туристи у Стамбулі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У найпопулярнішому туристичному місті Туреччини Стамбулі заборонили вживати алкоголь у громадських місцях. За порушення штрафуватимуть на 23 долари.

Заборона спрямована проти порушень громадського порядку та на безпеку жінок, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на місцеве видання bianet.org.

Циркуляр стамбульської влади забороняє розпиття алкогольних напоїв на вулицях міста. Заборона стосується як місцевих жителів, так і туристів. Порушників штрафуватимуть на 617 турецьких лір – це приблизно 23 долари.

Не дозволяється вживати алкоголь у таких місцях у місті:

  • парки та сади;
  • пляжі;
  • відкрите море;
  • набережні;
  • місця для пікніків.

Заборона не поширюється на місця, які мають ліцензію на продаж алкоголю. Тобто, відвідувачам вуличних кафе дозволять вживати міцні напої.

Губернатор Стамбула Давут Гюль пояснив заборону тим, що чинні закони й раніше регулювали вживання алкоголю у громадських місцях, але їх здебільшого не дотримувалися.

"Деякі особи та групи завдають шкоди навколишньому середовищу, вживаючи велику кількість алкоголю. Водночас жінки мають право проводити час у Стамбулі без остраху навіть пізно вночі – в парках і на пляжах, щоб їх не турбували", – пояснив своє рішення журналістам очільник міста.

Упродовж останніх 10 років у країні діє заборона на продаж алкогольних напоїв після 22:00. На початку цього року уряд збільшив мінімальний штраф за порушення цього положення до 806 євро. Реклама алкогольних напоїв на вітринах магазинів у Туреччині також заборонена.

Нагадаємо, ми писали, що європейське курортне місто обмежує використання води для туристів.

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