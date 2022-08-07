"Спрос в этом году зашкаливает". Где отдохнуть на берегу Днестра летом

Интересные локации и отели у воды на Хмельнитчине

Хмельнитчина - туристический регион Украины, который имеет огромное количество "магнитов": дворцы, усадьбы и имения. Всего - более 3000 памятников культурного и исторического наследия.

Природа тоже впечатляет – подольское "море" Бакота, водопад с лагуной, скалы и живописные берега Днестра. Путешественники называют эти места "божьей красотой" и "раем на земле", а любители моря уже оценили пляжный отдых среди скал.

TRAVEL РБК-Украина приводит несколько локаций, где можно отдохнуть интересно и комфортно.

"Днестр на Хмельнитчине в этом году заменяет море, потому что здесь безопасно"

Туристы на Хмельнитчине в этом году есть - хотя стало меньше организованных туров, а все больше украинцев путешествуют в регион на собственных автомобилях. Это связано с тем, что люди боятся заранее бронировать и планировать отдых, потому что не знают., какая будет ситуация в стране, объясняет в комментарии РБК-Украина Сергей Толстихин, эксперт по развитию туризма в общинах.

"На 100% подтверждаю, что туризм на Хмельнитчине есть, хотя и в основном сконцентрирован возле Днестра. Спрос зашкаливает, очень много людей. А учитывая, что сейчас здесь много переселенцев, которые при обычных обстоятельствах вряд ли бы сюда приехали, то именно они составляют достаточно большую часть туристов", - отмечает специалист.

Фото: Купание в Днестре (unsplash.com/andriyko-podilnyk)

Он объясняет: отдых на Днестре всегда был более активен, чем на остальной Хмельнитчине, но в этом году - особенно.

"Черное море сейчас недоступно, Днепр сейчас в зоне повышенной опасности. Раньше, допустим, жители Хмельницкого, которые хотели к воде - могли поехать в Затоку, Железный Порт, Южное. А сейчас "отрезали" альтернативу, а к воде хочется. А тут на Днестре - и близко, и доступно, и безопасно для детей. Много людей сейчас на берегу плавают и отдыхают, также ходят суда, катера", - описывает он отдых в регионе в этом году.

По словам знатока, на Днестре в Хмельницкой области комфортно купаться:

"На Хмельнитчине течение значительно слабее, чем на Тернопольщине, поэтому у нас гораздо меньше сплавов на байдарках - потому что там не надо грести, а у нас надо. На Бакоте вообще Днестр широкий и течение очень слабое, что создает неплохие условия для спокойного купания", - рассказывает Сергей Толстихин.

Он предупреждает: надо осознавать, что отдых на Днестре и пляжи там не такие, к которым привыкли отдыхающие на Черном море. Преобладает каменный берег, что компенсируется очень красивыми пейзажами.

"При отсутствии осадков и большой жары временами Днестр начинает "цвести", вода становится немного зеленой и появляются водоросли, зато совсем нет медуз", - называет он "минусы" локации.

Фото: Пейзажи на Бакоте (facebook.com/Мария Хорняк-Лукьянова)

Что посмотреть и какие локации посетить на Хмельнитчине

Этот регион туристы выбирают благодаря безопасности и большому количеству интересных локаций.

"Подолье - одна из туристических жемчужин Украины. Сейчас в условиях военной агрессии Российской Федерации, было отрезано много туристических дестинаций. Фактически все побережье Черного моря, весь Восток. Поэтому посещение Подолья в этом году очень актуально - у нас очень безопасный регион, очень мало военных, инфраструктурных, крупных промышленных объектов", - рассказывает о безопасности путешествий Сергей Толстихин.

Второй "магнит", по его словам - на Хмельнитчине есть более 3 тысяч объектов культурно-исторического наследия, множество объектов сакральной архитектуры, пейзажи.

По просьбе РБК-Украина специалист советует места и достопримечательности, которые стоит посетить во время отдыха на Хмельнитчине:

"В первую очередь рекомендовал бы посетить национальный парк " Подольские Товтры ", в котором в совершенстве сочетаются природные пейзажи с исторической архитектурой. Там хорошо развита туристическая инфраструктура – местные предприниматели устраивают разнообразные дегустации, мастер-классы, есть что посмотреть";

", в котором в совершенстве сочетаются природные пейзажи с исторической архитектурой. Там хорошо развита туристическая инфраструктура – местные предприниматели устраивают разнообразные дегустации, мастер-классы, есть что посмотреть"; Можно посетить саму Бакоту – есть более 30 усадеб, в которых можно поселиться на любой вкус и бюджет, заказать интересное крафтовое питания. У нас есть виноделы, травярня, велопрокат, можно покататься на катамаранах, лодочках. Без всякой подготовки можно поехать в профессиональные велотуры";

– есть более 30 усадеб, в которых можно поселиться на любой вкус и бюджет, заказать интересное крафтовое питания. У нас есть виноделы, травярня, велопрокат, можно покататься на катамаранах, лодочках. Без всякой подготовки можно поехать в профессиональные велотуры"; "Однозначно советую посетить пещеру "Атлантида" в селе Завалье возле Каменец-Подольского. У них очень мощная инфраструктура: сразу дают напрокат специальную одежду, есть хостел, где можно недорого заночевать, гид, который проведет по пещерам";

в селе Завалье возле Каменец-Подольского. У них очень мощная инфраструктура: сразу дают напрокат специальную одежду, есть хостел, где можно недорого заночевать, гид, который проведет по пещерам"; "Также – замки Подолья и Хмельнитчины . У нас их несколько десятков разной степени сохранности – начиная от таких "мастодонтов" как Каменец-Подольская и Меджибожская крепости, и заканчивая руинами";

. У нас их несколько десятков разной степени сохранности – начиная от таких "мастодонтов" как Каменец-Подольская и Меджибожская крепости, и заканчивая руинами"; "Малиевецкий музей – дворец Орловских в селе Малиевцы, водопад с гротами. На Малиевщине полтора десятка больших или меньших водопадов - из них популярен Малиевецкий и Бурбон".

Фото: Малиевецкий водопад (wikipedia.org)

Отели и комплексы отдыха на Днестре

Мы посмотрели, где можно поселиться во время отпуска на Днестре в Хмельницкой области.

Гостинично-туристический комплекс "Ксения" в селе Врублевцы находится на берегу реки Тарнава, левого притока Днестра. От Каменец - Подольского до Врублевцев - 15 км.

Отзывы в соцсетях комплекса не первый год положительные. Например, одна из гостей написала так:

"Был полный релакс почти как в Черногории, не представляла, что такие места есть в Украине. Нас прекрасно принимали, вкусно кормили, о джакузи под открытым небом вообще молчу".

В комментариях на странице отеля в Instagram можно увидеть рекомендацию от украинского модельера Андре Тана, который назвал это место своим "вторым домом во время войны".

Фото: Комплекс в селе Врублевцы (скриншот РБК-Украина/xenia.com.ua)

Отель предлагает комфортабельные номера, ресторан и беседки с видом на реку, сауну, чаны, 2 плавательных бассейна, фитнес-зону, спа-центр, конференц-зал. В целом комплекс расположен на территории в 2 гектара.

"Дім мандрівника"- в селе Гораевка. Это усадьба для путешественников на Бакоте - для тех, кто приехал за тишиной и велопрогулками по живописной местности. Бакота - затопленное село, которое сейчас воспринимают как место силы. "Бакотское море" имеет площадь полторы тысячи гектаров, а глубину – 50 м.

Фото: Отдых на Бакоте в "Домі мандрівника" (facebook.com/Мария Хорняк-Лукьянова)

В доме есть несколько комнат для семей и еще с двухэтажными кроватями – хостельного типа. Поселиться можно как в доме, так и в летней кухне с печью, на улице есть места в палатках. Еду можно готовить самим на кухне или заказывать по соседству. Общение с природой можно совместить с гастротуризмом - неподалеку посетить крафтовую сыроварню, пасеку "Медовая Бакота", винодельню, травярню.

Фото: Путешественники в усадьбе в Гораевке (facebook.com/dimmandrivnyka)

Если присоединиться к 5-дневному велотуру по Хмельнитчине, который стартует 10 августа, можно увидеть дворцы, парки, водопады, церкви и скальный монастырь.

Усадьба с собственным пляжем "Тарас Бульба" в селе Устье в 15 км от Каменец-Подольского. Также отель имеет крытый бассейн для детей и взрослых, чан и сауну, зоны отдыха, детскую площадку. Это все - с красивым видом на реку.

Впрочем, сам отель небольшой - имеет 12 номеров. В отзывах гости отмечают вкусные блюда, ухоженную территорию, вид на каньойн и большое количество водных развлечений.

Фото: усадьба в селе Устье (booking.com)

База отдыха "Корди" в селе Рудковцы также расположена на берегу Днестра. Номера - в трехэтажных домиках на территории. Кухня и санузел могут быть общими или в отдельном номере – в зависимости от его категории. На базе есть столовая и общие кухни в домиках, в каждом номере холодильник - следовательно, выбор питания остается большим.

Фото: База отдыха в Рудьковцах (dnister.travel)

На базе обустроены волейбольная площадка и площадка для мини-футбола, детская площадка, батут. Взрослые могут отдохнуть в сауне, поиграть в бильярд, посетить бар.

В саду беседки и мангалы. На пирсе можно позагорать на шезлонгах, порыбачить.

Напомним, мы писали, куда можно поехать в гастротуры по Украине.