Без спонсорів. Українці у Британії почали масово втрачати житло

У Британії зростає кількість українських біженців, які не змогли найти повторне розміщення у родинах за програмою "Homes for Ukraine".

За останній місяць їхня кількість зросла на 350 сімей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Влада Великої Британії готується, що число тих, хто зареєструється як бездомний, зростатиме. З початку війни на територію країни виїхали 134 200 українців. Відтоді офіційно зареєструвалися як безпритульні 1 915 родин. У 70% цих сімей є діти.

Кількість українських сімей, які зареєструвалися як безпритульні в Англії, за останній місяць збільшилася на 22% – за цей час 350 сімей не змогли продовжити своє перебування за попередньою адресою.

Проблема виникла через те, що місцеві мешканці, які приймали у своїх домівках українських біженців за візовою схемою "Homes for Ukraine" на термін 6 місяців, все частіше відмовляються продовжувати їхнє розміщення.

Кожне британське домоволодіння отримувало від держави щомісячну суму компенсації 350 фунтів стерлінгів, але з огляду на зниження рівня життя та подорожчання енергоносіїв, місцеві мешканцям цього не достатньо.

Фото: За розміщення українців британцям платять 350 фунтів (gettyimages.com)

Після закінчення шестимісячного терміну українським біженцям треба домовлятися про продовження розміщення у того самого господаря або шукати іншого. Також є варіант орендувати житло з умовою передплати за 3 місяці. Часто із орендою квартир біженцям допомагають представники української діаспори. Тим, українцям, які реєструються як бездомні, місцева влада має підшукати альтернативні варіанти житла.

Раніше британські організації спрогнозували, що до кінця цього року дах над головою можуть втратити від 15 тисяч до 21 тисяч українських біженців, а в наступному році - до 50 тисяч осіб. Влада розглядає можливість підвищити компенсацію за їхнє розміщення до 700 фунтів на місяць.

Нагадаємо, ми писали, в які країни українці продовжують виїжджати під час війни.