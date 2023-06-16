Списують великі відсотки. Названо помилку, яку допускають при оплаті за кордоном

Часто при поїздках за кордон люди витрачають значно більше коштів при розрахунку карткою. Вся справа – у функції динамічної конвертації валюти: оплачувати рахунки за кордоном у вашій національній валюті невигідно, бо тоді з рахунку списують високі відсотки.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel.

Як краще розраховуватися за кордоном: поради

Під час поїздок за кордон багатьом зручно розраховуватися валютою, яку вони використовують вдома. Мандрівники знімають гроші з банкоматів або розраховуються карткою у магазинах і ресторанах. При розрахунку на пристрої зчитування карток вам можуть запропонувати платити у своїй національній валюті, а не в місцевій.

"Функція "динамічна конвертація валюти" або "вибір валюти", спочатку виглядає привабливо. Вам вже конвертували рахунок у зручну вам валюту. Але часто плата за цю зручність може бути неспівмірною. Дослідження показує, що середня комісія, яка застосовується до такого типу конвертації, становить цілих 7,6%, що вдвічі перевищує вартість оплати в місцевій валюті (зазвичай від 1,5% до 3%)", – пояснює видання.

Там наводять приклад: турист із Франції повечеряв одному з ресторанів Британії. Рахунок становить 88,43 фунта – близько 100 євро. При оплаті у валюті Великої Британії, яку конвертував би французький банк в євро, довелося б заплатити 102 євро. Але використання динамічної конвертації валюти для оплати рахунків у ресторані у євро обійдеться їм у 107,60 євро.

Фото: При оплатах картою кордоном краще не конвертувати кошти у вашу національну валюту (unsplash.com)

Дослідження показує, що попри високі комісії понад половина міжнародних клієнтів усе ще обирають платити у своїй звичній валюті.

"Найбільш очевидне пояснення цього – зрозуміла перевага звичного при роботі з грошима за кордоном. Туристи можуть бачити застосований обмінний курс, однак їм не показують прихованих комісій або порівняння цього обмінного курсу з іншими", – пише CNN Travel.

Хто заробляє на відсотках з конвертації

Компанії, які надають опції динамічної конвертації валюти, отримують значні доходи від конвертації, частина яких часто ділиться з бізнесом, де відбувається транзакція. Відомі мережі магазинів навіть навчають працівників активно заохочувати іноземних клієнтів оплачувати покупки у своїй національній валюті, зазначає видання.

Попри високі комісії за конвертацію, пов’язані з динамічною конвертацією валюти, більшість державних регуляторів у всьому світі не намагаються це змінити. Одна з можливих причин – регулювання таких оплат можуть вважати потенційним ударом по прибутках місцевих підприємств.

Хоча у ЄС вважають надмірні транзакційні витрати перешкодою для розвитку бізнесу та прагне захистити європейських споживачів. Останні нормативні акти ЄС, які ще не набули чинності, мають підвищити цю прозорість шляхом включення додаткової інформації про вартість вибору валюти на зчитувачах карток і банкоматах.

"Наша порада полягає в тому, щоб відмовитися від опції оплати у вашій національній валюті та вибрати натомість більш прийнятні комісії за конвертацію, які стягує ваш банк. Якщо ви це зробите, ваша подорож може обійтися набагато дешевше", – радять на сайті.

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