Спеціальна віза. Кому з українців у Чехії загрожує депортація

Українці, які не мають права на тимчасовий захист у Чехії, можуть отримати візу толерантності. Це дасть їм право перебувати в країні до закінчення війни.

Ця віза видається іноземцям при депортації. За яких умов українців можуть депортувати із Чехії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на пояснення адвоката Оксани Різак виданню proukrainu.blesk.cz.

Кому видають візу толерантності і як вона пов'язана з депортацією

Українці, які не мають дозволу на перебування у Чехії, отримують класичну візу толерантності (vízum strpění – віза стрпєні) із кодом 91. Її видають, коли іноземець повинен виїхати до держави свого громадянства і підлягає депортації, але не може повернутися з причин, які від нього не залежать.

Цю візу видають для перебування на території Чехії, а при виїзді із Шенгенської зони її анулюють. При цьому кількість дозволених вʼїздів на візовій вклейці позначається як "0" (нуль).

Українці, які прибули у Чехію у перші тижні після 24 лютого 2022 року, також отримували цю візу толерантності, поки законодавчо не був врегулюваний тимчасовий захист.

На сьогодні візу толерантності можуть отримати українці, які станом на початок війни мали дозвіл на довгострокове перебування чи візу в іншій країні. Тому вони не мають права на отримання тимчасового захисту у Чехії, але вирішили туди переїхати. Візу толерантності видають також при рішенні про депортацію до України.

Фото: Реєстрація біженців у Чехії (gettyimages.com)

Хто з українців підлягає депортації із Чехії

Одна з найпоширенійших ситуацій, коли українці у Чехії отримують рішення про депортацію – вичерпання ліміту перебування у Шенгенській зоні (90 зі 180 днів) без оформлення дозволу на перебування. Запитів щодо депортації у Оксани Різак – 30-40%.

Після закінчення днів безвізу перебування на території країни Шенгенської зони стає нелегальним.

Якщо українці прибули до Чехії за безвізовим режимом і подались на візу толерантності, то термін очікування рішення МВС також враховується до 90 днів дозволеного перебування у Шенгенській зоні. Міністерство внутрішніх справ може розглядати справу до 30 днів. Тому необхідно переконатися, що під час очікування рішення про видачу візи толерантності українець не перевищуєте дозволений термін перебування у Шенгенській зоні.

Якщо ж термін 90 днів буде вичерпаний, людина підлягає депортації. Процедура вигладає так: порушника затримує поліція у справах іноземців, починається розгляд причини перевищення терміну перебування у Шенгенській зоні. Псіля того відкривають провадження на депортацію, беруть відбитки пальців, готують протоколи, проводять допит.

Але на сьогодні депортація в Україну неможлива. Після розгляду справи громадянину України видають рішення про неможливість виїхати, з яким направляють до Міністерства внутрішніх справ для отримання візи толерантності з кодом 91.

Ця віза не дозволятиме виїжджати за межі Чехії. Виїхати на відпочинок за межі Шенгенської зони та повернутись буде неможливим, а от внутрішні кордони не завжди контролюються. При перетині зовнішнього шенгенського кордону візу анулюють.

Наразі процедура депортації для українців завершується отриманням візи толерантності, яка дозволяє залишатись у Чехії. Дія рішення про депортацію буде поновлена після закінчення війни.

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