Мальовниче узбережжя. У популярній локації Італії з'явиться власний аеропорт

Мальовниче узбережжя Амальфі в Італії із різнокольорими будинками на скелях приваблює близько 5 млн туристів на рік. Тепер до курортної локації можна буде долетіти літаком, а не діставатися потягами і автобусами.

Аеропорт Салерно Коста д'Амальфі відкриється для міжнародних рейсів у липні 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.travel.

Амальфітанське узбережжя включене до списку ЮНЕСКО. Популярна серед туристів локація – в оточенні скелястих гір та цитрусових гаїв.

Хоча мільйони туристів щороку обирають це місце для відпочинку, найпростіший спосіб дістатися туди – прилетіти до Неаполя, а потім довго їхати поїздами та автобусами.

Цього літа найближчий аеропорт – Салерно Коста д'Амальфі – має розпочати обслуговувати міжнародні рейси. Перші пасажири зможуть прилетіти вже у липні 2024 року.

Аеропорт Салерно Коста д'Амальфі розташований за 45 км на південний схід від міста Амальфі. Він також знаходиться за 21 км від Салерно, звідки туристи прибувають потягом і пересідають на місцеві автобуси.

Аеродром збудували в 1926 році, упродовж багатьох років там були військовий аеродром, льотна школа, центр пожежогасіння та приватний аеропорт. У 2016 році його повністю закрили.

Наразі там продовжили злітно-посадкову смугу, тривають роботи над новим пасажирським терміналом, який буде завершений до 2027 року.

Повідомляється, що з 11 липня іспанська бюджетна авіакомпанія Volotea запускає рейси з аеропорту Салерно Коста д'Амальфі. Зокрема, маршрути включатимуть Верону та Катанію в Італії та Нант у Франції.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair запускає нові рейси до південного регіону Італії, який називають європейськими Мальдівами.

Також авіакомпанія Ryanair вже запланувала розширення свою географії польотів та додала рейси до Італії із країн Європи з весни 2024 року. Зокрема, подорожувати до популярних локацій можна буде із Польщі, Німеччини, Угорщини, Молдови, Естонії, Іспанії, Франції, Португалії. Також буде новий рейс до Угорщини з Молдови.