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Сотні вакансій. У яких містах Польщі найбільше шукають на роботу українців

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Понеділок 24 липня 2023 15:18
Сотні вакансій. У яких містах Польщі найбільше шукають на роботу українців Фото: Робота для жінок у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польський ринок праці пропонує багато вакансій для українців – все більше шукають висококваліфікованих працівників. Це пов'язано із масовим відкриттям українських компаній у Польщі.

У яких містах Польщі найвища конкуренція на українських працівників, TRAVEL РБК-Україна розповіли у міжнародній компанії Gremi Personal.

У яких містах найбільше вакансій для українців

У великих містах Польщі відкриті сотні вакансій для українців. В першій половині липня компанія отримала 2580 запитів на українських працівників. Найбільше вакансій було у таких містах (та відповідних воєводствах):

  • Гданськ – 484 вакансії;
  • Вроцлав – 236 вакансій;
  • Катовіце – 233 вакансії;
  • Познань – 232 вакансії;
  • Лодзь – 220 вакансій.

До переліку не потрапила Варшава. Це пояснюється тим, що великі виробництва розташовані подалі від столиці.

Між тим, у Польщі збільшується запит на українських працівників із високою кваліфікацією, хоча раніше українців переважно запрошували працювати фізично.

"Наразі попит на фахівців з високим рівнем компетенцій зростає у геометричній прогресії. Це пов'язано із масовим відкриттям українських компаній у Польщі, які також віддають перевагу своїм громадянам. Звісно, кількість таких вакансій набагато менше, але це гарна новина для високопрофесійних українців, які через війну були змушені працювати на роботах, які нижче їх компетенції", – говорить директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Які зарплати пропонують найзатребуванішим технічним спеціалістам

Фахівці компанії розповіли, яку оплату (за годину) пропонують чоловікам та жінкам у професіях, де найбільше потребують працівників:

  • зварник – 30 злотих (275 грн);
  • працівник м’ясного цеху – 28 злотих (256 грн);
  • електрик – 27 злотих (248 грн);
  • монтажник металоконструкції – 27 злотих (248 грн);
  • столяр – 26 злотих (238 грн);

Сотні вакансій. У яких містах Польщі найбільше шукають на роботу українцівФото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)

Робота для жінок – із меншим рівнем складності. Найбільше таких "жіночих" вакансій:

  • карщиця – 25 злотих (230 грн);
  • помічниця повара в готель – 22 злотих (202 грн);
  • робітниця на мийку підприємства – 21 злотих (193 грн);
  • робітниця на виробництво напівфабрикатів – 20 злотих (184 грн);
  • швачка сумок – 20 злотих (184 грн).

Як зазначають у компанії, на українцях тримається велика частка економіки Польщі.

"Майже всі сфери економіки, де використовується низькокваліфікована і фізична праця, дуже сильно залежать від українців, починаючи від металургії, будівництва, суднобудування та закінчуючи логістикою, м'ясною, рибною, легкою промисловістю. Тому польські роботодавці дуже конкурують між собою за українських працівників, намагаючись запропонувати кращі умови працевлаштування", – зауважує Анна Джоболда.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українці у Польщі почали масово відкривати власний бізнес.

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