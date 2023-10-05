Сотні тисяч євро. Скільки заробляють лікарі в Європі і в чому складнощі для українців

Багатьом відомо, що зарплати лікарів в Європі високі. Але не завжди: часто медперсонал вимагає підвищення зарплатні та покращення умов роботи. Минулого року лікарі у Франції, Німеччині, Іспанії та інших країнах виходили на протести. Вони просили збільшити зарплату й скаржилися на брак персоналу в лікарнях.

Британська медична асоціація (BMA) заявила, що лікарі-початківці заробляють лише 14,09 фунтів стерлінгів (15,95 євро) на годину. Це менше, ніж зарплата баристи в кав'ярні. Однак, за даними ОЕСР, у більшості європейських країн річна валова зарплата лікарів зростає.

Скільки платять лікарям у Європі, Які країни платять лікарям найбільше та чому складно влаштуватися лікарями українцям – детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Ірландія та Нідерланди. Де лікарям платять найбільше

Зарплати лікарів в різних країнах ЄС часом відрізняються в десятки разів. За даними ОЕСР, річна зарплата фахівців коливалася від 20 200 євро на рік в Польщі до 258 552 євро в Люксембурзі. Крім Люксембургу, понад 150 тисяч євро на рік платять у ще 4 країнах.

"Зарплати лікарів – як спеціалістів, так і лікарів загальної практики – значно вищі за середню національну заробітну плату в більшості країн Європи. У більшості країн у 2020 році лікарі загальної практики отримували у два-чотири рази більше середньої зарплати, а вузькі спеціалісти – у два-три з половиною рази більше", – йдеться у публікації Euronews.com.

При цьому в багатьох країнах ЄС скаржаться на постійну нестачу лікарів. Українські біженці стикаються з тим, що прийому у дерматолога, кардіолога, гастроентеролога та фахівців інших спеціальностей треба чекати по кілька місяців. Часто це пояснюють тим, що до лікарів у Європі висувають великі вимоги і не можуть взяти на роботу.

Фото: В Нідерландах, Ірландії та ще кількох країнах ЄС лікарям платять вище 150 тисяч євро на рік (Getty Images)

Де лікарям платять вище 150 тисяч євро на рік:

Ірландія (172 882 євро);

Нідерланди (160 869 євро);

Данія (156 061 євро);

Бельгія (159 168 євро);

Ісландія (155 276 євро).

Країни, де лікарям платять 140-130 тисяч євро на рік:

Німеччина (146 200 євро);

Велика Британія (136 375 євро).

У Франції, Італії та Іспанії зарплати лікарів помітно нижчі за 100 000 євро. В Португалії й Греції спеціалісти заробляють менш як 50 тисяч євро на рік.

"Попередній досвід нічого не важить". Стати лікарем в Європі непросто

В країнах, де лікарям платять найбільше, отримати таку професію іноземцям і тим більше потім знайти відповідну роботу непросто. Наприклад, є думка, що іноземцям в Бельгії влаштуватися на роботу лікарем майже нереально. "Отримання медичної ліцензії в Бельгії іноземцями – процедура складна та сувора, і часто це просто неможливо", – пишуть на місцевих форумах.

Іноземні лікарі повинні пройти іспити на знання мови, підтвердити медичний ступінь, подати заявку на сертифікат відповідності іноземної кваліфікації. Крім того, потрібно довго ходити у місцеві навчальні лікарні для спостереження за медичною роботою фахівців. Далі треба скласти кілька іспитів і зареєструватися у відповідних професійних асоціаціях. Часто це означає отримання професії лікаря майже "з нуля".

Щоб стати лікарем, треба тяжко працювати й у Німеччині.

"Якщо ви молодий лікар, який працює в лікарні, це рабська праця. Це означає працювати до 16 годин на день, виконувати найгіршу роботу й бачити найдивніші речі. З іншого боку, якщо ви маєте таку спеціалізацію, як кардіолог та інші, ви зароблятимете гарні гроші", – пише один із користувачів форуму, де обговорюють зарплату медиків в Німеччині.

На його думку, в цій країні переважно є два види лікарів: ті, хто завжди мріяв стати медиком, і ті, хто дуже добре вчився й пішов на це, бо міг собі фінансово дозволити таке навчання і далі може витримувати великі навантаження і ненормований графік.

Фото: Дипломи лікарів українських університетів в Європі не визнаються (unsplash.com)

У Великій Британії лікарі отримують високі зарплати. На початку кар'єри зарплати починаються від 2-3 тисяч фунтів за неповний робочий день, але далі збільшуються. З 1 квітня 2023 року розмір оплати праці лікарів загальної практики становить від 68 975 до 104 085 фунтів на рік. Спеціалізовані лікарі можуть отримувати набагато більше.

Українка, яка працювала раніше 10 років у Донецькій області ендокринологом, переїхала до Лондона через війну. У розмові з РБК-Україна каже, що влаштувалася в клініку на ресепшен. Її взяли, бо добре знає англійську. Але впевнена, що до роботи лікарем повернеться, тільки коли приїде в Україну.

"Тут український диплом лікаря, а також попередній досвід не важить буквально нічого! Треба починати фактично все заново. Здати мовний екзамен, також – іспит з усіх спеціальностей, включаючи загальну медицину, скласти іспит, який схожий на наш загальний іспит у медичних університетах. Необхідно отримати ліцензію від GMC (General Medical Counsil), головного реєстру лікарів у Британії. I весь час заповнювати просто безкінечну кількість паперів. Бюрократичні моменти супроводжують на всіх етапах постійно. Це загалом реально, але дуже складно і дуже нешвидко", – розповідає вона.

Зарплата терапевтів та вузькоспеціалізованих лікарів

Загадом всюди у Європі лікарям загальної практики (терапевтам, сімейним лікарям) платять менше, ніж вузьким спеціалістам. Наприклад, у Великій Британії середня річна валова зарплата лікарів загальної практики становила 73 408 євро, а вузькі спеціалісти (хірурги, анестезіологи та інші) отримували в середньому 136 375 євро на рік.

У 2022 році в Нідерландах різниця між зарплатами терапевтів та вузьких фахівців становила 45%. У Німеччині різниця між фахівцями та лікарями загальної практики була набагато меншою, приблизно 20%.

Фото: Лікарі у Польщі, Словаччині та Румунії заробляють менше, але все одно мають хороші зарплати (Getty Images)

Скільки платять лікарям в країнах східної Європи

Медичні фахівці в Польщі, Словаччині та сусідніх з ними країнах заробляють менше, ніж у західній Європі. Але рівень оплати у них все одно пристойний.

В середньому лікар у Словаччині заробляє близько 57 440 євро на рік. Лікар-початківець може заробити близько 30 220 євро, а досвідчений затребуваний фахівець – 89 460 євро.

Їхні колеги в Польщі можуть заробити в середньому 210 тисяч злотих (43 тисячі євро) на рік. Заробітна плата залежить від досвіду, спеціальності та інших факторів і коливається від 7 860 злотих до 22 500 злотих на місяць.

Лікар в Румунії зароблятиме приблизно 259 100 румунських лей (50 000 євро) на рік. Але, як і всюди, все залежить від багатьох факторів. Медики без досвіду або з невеликим досвідом отримують щонайменше 125 700 лей, а вузькі фахівці високого рівня – 406 300 лей.

Медики Угорщині отримують близько 14 280 500 форинтів (35 000 євро) на рік.

Раніше стало відомо, в яких країнах Європи найнижчі зарплати й ким працюють українці.

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