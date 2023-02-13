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Сотні біженців в Естонії виселяють із квартир: причини

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Понеділок 13 лютого 2023 14:13
Сотні біженців в Естонії виселяють із квартир: причини Фото: Прикордонний пункт в Естонії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці Естонії сотні українських біженців виселяють із безкоштовних квартир, оскільки наприкінці березня закінчиться договір влади з орендодавцями.

Людей відправляють винаймати житло або переселяють у каюти на пором, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ERR.

Із двох багатоквартирних будинків у Таллінні сотням українських біженців потрібно виїхати найближчим часом, оскільки договір Департаменту соціального страхування та власників нерухомості наприкінці березня закінчиться. Людям пропонують шукати собі орендоване житло. Також один із варіантів розміщення, який пропонує влада – на поромі.

Проте каюти не є зручним житлом для людей, особливо коли квартири мешканці вже впорядкували за власні гроші, зазначають активісти. На відео видно, що каюти порому – розміром з купе поїзда.

Держава надає біженцям тимчасове житло в середньому на 2 місяці. За цей час їм потрібно знайти постійне житло.

"Українські біженці можуть подати на одноразову субсидію у розмірі до 1200 євро для того, щоб винайняти собі житло", – сказав фахівець із кризового регулювання Кирило Бадікін.

Сотні біженців в Естонії виселяють із квартир: причиниФото: Біженців із квартир переселяють на пором (gettyimages.com)

Чиновники зазначають, що біженці мають можливість продовжити контракт на тимчасове місце проживання, що робили неодноразово.

"Департамент соціального страхування нікого на вулиці не залишає. Ми підтримуємо людей, і якщо ми закінчуємо договір, наприклад, у готелі, то ми надаємо місце для короткострокового проживання в іншому місці", – зазначив чиновник.

Загалом в Естонії проживає близько 65 тисяч біженців із України. Понад 5000 сімей знайшли постійне житло у цій країні.

Нагадаємо, ми писали, що українських біженців готуються переселяти до північної країни ЄС.

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