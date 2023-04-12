UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

SkyUp почала перевозити керівництво України під час закордонних візитів: деталі

Фото: Літак авіакомпанії SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українська авіакомпанія SkyUp уклала договір із державним авіаційним підприємством "Україна", що спеціалізується на перевезеннях посадовців.

Тепер літаками українського лоукостера можуть літати найвищі керівники України під час закордонних візитів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Авіакомпанія SkyUp виконує рейси в інтересах державного авіаційного підприємства "Україна". Літаки авіакомпанії можуть бути задіяні для цієї організації відповідно до умов договору, який діятиме до кінця 2023 року, повідомили виданню у SkyUp.

"Ми раді допомагати державі та виконуємо свої обов’язки відповідально та якісно", – цитує прес-служба перевізника гендиректора SkyUp Дмитра Сєроухова.

Інформацію про заплановані рейси не розголошують, але відомо, що першим першим високим пасажиром став прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду 10 квітня вирушив із робочим візитом до Канади.

SkyUp перегнав свій Boeing 737-800 до польського аеропорту Жешув поблизу кордону з Україною. Звідти український прем’єр вилетів до Торонто із проміжною посадкою у столиці Ісландії Рейк’явік на дозаправку.

Фото: Прибуття прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Канаду (twitter.com/KamalKheraLib)

Зараз у флоті SkyUp є 12 літаків Boeing 737. Компанія використовує їх із компонуванням на максимальну кількість місць. Денис Шмигаль летів на Boeing 737-800 із 189 місцями. За день до того цей борт SkyUp перевозив пасажирів із Кишинева на замовлення молдавської авіакомпанії Air Moldova.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія SkyUp евакуювала останній літак з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністрАвіація УкраїниSkyUp