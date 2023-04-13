Скільки українських біженців залишаться у Польщі на Великдень: опитування

Більшість українських біженців, які перебувають у Польщі, не планують повертатися на Великдень додому. Багато хто святкуватиме з поляками.

Чому українці залишаться у Польщі на свята, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на дослідження міграційної платформи EWL.

Чому біженці вирішили провести свята у Польщі

Опитування про наміри святкувати Великдень в Польщі чи Україні провела компанія EWL спільно з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Згідно з результатами, 74% біженців готуються провести великодній період у Польщі. Серед основних причин респонденти називають:

побоювання та труднощі, пов’язані з війною, яка триває в Україні (46%);

перебування сімей та родичів біженців у Польщі (31%);

оплачувана робота – 14%.

45% біженців проведуть Великдень з родиною в Польщі, 36% – зателефонують близьким, які не проживають в іншій країні.11% опитаних проведуть свято з польськими друзями.

На думку авторів дослідження, це свідчить про поглиблення зв’язків між народами та культурну близькість.

"Це доказ того, що поляки та українці дуже швидко встановлюють відносини, засновані на взаємоповазі та взаєморозумінні. Тому так важливо, щоб цей час став можливістю відкритися для спільних зустрічей і розмов, щоб зрозуміти емоції, які мають наші гості з України", – зазначає голова правління EWL Анджей Коркус.

Відповідаючи на питання про емоції під час свят, майже половина опитаних (47%) відчувають надію. Вдячність відчувають (28%) біженців. Також українці в Польщі відчувають оптимізм (23%), радість (21%), але й сум (23%).

Фото: 74% біженців залишаться на свята у Польщі (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

За яким календарем українці святкують Великдень у Польщі

Найбільша група біженців у Польщі (36%) Великдень святкуватимуть за а юліанським календарем – 16 квітня. За григоріанським (9 квітня) святкували лише 20% опитаних. 23% респондентів заявили, що святкуватимуть за обома календарями.

"Після російської агресії Православна церква України дозволила своїм вірянам святкувати релігійні свята за західним календарем. Враховуючи те, що понад 40% біженців, які прибувають до Польщі, хочуть святкувати Великдень за західним календарем, я вірю, що наближається день, коли християни з Польщі та України відзначатимуть релігійні свята в один день, за спільним столом як велика символічна спільнота", – зазначає директор Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету Ян Маліцкі.

Дослідження "Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі" проводили 23-28 березня 2023 року в різних містах та регіонах Польщі, зокрема, у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Зеленій Гурі, Серадзі, Тарнові, Перемишлі, Шидловці, Вадовіце та Криниці Гурській. У дослідженні взяли участь 400 біженців з України.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців повернуться в Україну з Польщі.

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