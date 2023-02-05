Скільки потрібно відкладати у Чехії, щоб купити квартиру: ціни на житло

Нерухомість у Чехії дешевшає – старі квартири у Празі та Брно повернулися на рівень цін 2021 року. При цьому доступність покупки свого житла – одна з найнижчих порівняно із сусідніми країнами.
Скільки потрібно заробляти у Чехії, щоб купити квартиру, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на seznamzpravy.cz.
Доступність житла в мегаполісі погіршується – на нову квартиру в Празі потрібно повністю відкладати зарплату 17,3 років, підрахували в Central Group.
При цьому в сусідніх столицях співвідношення зарплат та вартості нерухомості говорить на користь доступності житла – наприклад, у Берліні, Відні чи Варшаві люди можуть отримати нову квартиру приблизно у 2 рази швидше – приблизно за 9 років.
Зазначається, що у Чехії з 2015 року ціни на квартири зросли на 136%, а заробітна плата – лише на 41%. У 2022 році середня зарплата у Чехії була 1317 євро.
Фото: Прага – одна з найдорожчих столиць Європи (pixabay.com)
Згідно з дослідженням порталу GetHome.pl, щоб купити квартиру на 50 кв. м, у Чехії доведеться відкласти 120 зарплат повністю. Тоді як у Польщі – лише 80, а у Німеччині – 90.
За даними цінового компасу Sreality.cz, квартири на 40-60 кв. м у гарному стані в регіонах Чехії на початку лютого 2023 року коштують так:
Згідно з прогнозами експертів, нерухомість у Чехії до кінця 2023 року може подешевшати на 15%. Це пов'язано зі зниженням купівельної спроможності місцевих жителів.
Нагадаємо, ми писали, скільки потрібно заробляти у Німеччині, щоб купити квартиру.