Скільки коштують продукти до новорічного столу в Польщі та Україні: порівняння цін

Напередодні новорічних свят українки в Україні та Польщі закуповують однаковий набір продуктів, щоб приготувати традиційні страви. Багато хто надсилає продуктові посилки додому.

Яка вартість святкових страв в Україні та Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомили експерти аналітичного центру міжнародного Gremi Personal.

Кількість продуктових передач в Україну зросла

"Зараз мільйони українських громадян святкують Новий рік у Польщі. Якщо частина українців керується питанням безпеки, то мотивацією для інших є рівень зарплат, які пропонують польські роботодавці. 50% працевлаштованих нами українців кажуть, що відправляють продуктові посилки своїм сім'ям в Україну на свята", – каже директорка Gremi Personal Анна Джоболда.



У минулі роки в компанії не спостерігали такої кількості продуктових передач в Україну. Попри те, що ціни на продукти у Польщі також дуже зросли, рівень зарплат дозволяє підтримувати ще й своїх родичів.

Фото: Супермаркет у Польщі (unsplash.com/prime-press-photo)

Ціни на продукти в Польщі та Україні майже однакові

Експерти підрахували, що новорічний стіл в цьому році обійдеться у середньомуу 2476 грн в Україні, а у Польщі – у 2422 грн.

Для підрахунку порівняли ціни на продукти для приготування стандартного українського меню: салати олів’є, оселедець під шубою, бутерброди з ікрою та шпротами, м’ясні страви, овочі, фрукти та ігристе.

Відтак, аби приготувати олів’є у Польщі українці витратять 260 грн, а в Україні доведеться сплатити– 440 грн. Оселедець під шубою обійдеться в Україні у 174 грн, а в Польщі страву можна приготувати за 308 грн. За кілограм свинини та кілограм курятини в Україні заплатять 308 грн, а у Польщі – 370 грн.

Нарізка на цей новий рік обійдеться в Україні у 500 грн: це 300 г буженини, копченої ковбаси, твердого сиру та оливок, а у Польщі – в 465 грн. Приблизно у 445 гривень обійдуться бутерброди зі шпротами та ікрою в Україні, та – 465 грн у Польщі.

Інфографіка: Порівняння цін в Україні та Польщі (надана РБК-Україна)

За 0,5 кг помідорів та огірків в Україні покупці сплатять 139 грн, а у Польщі – 84 грн. За кілограм мандаринів та бананів в Україні віддадуть приблизно 130 гривень, у Польщі – 126 грн.

Вартість пляшки популярної солодкої води в Польщі – 40 грн, а у Польщі – 50 грн. Мінімальна ціна за пляшку звичайного ігристого та пляшку горілки в Україні 300 грн, а у Польщі – 420 грн.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі назвали точне число українців у країні.