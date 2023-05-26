Скільки грошей заощаджують українці в Польщі: нове дослідження

У Польщі проживають приблизно 2 мільйони українців. Половина із них прибули у пошуках прихистку від війни в Україні, й більшість вже змогли працевлаштуватися.

Скільки грошей залишається в українців у цій країні після всіх витрат на життя, TRAVEL РБК-Україна розповіли експерти міграційної платформи EWL.

Всі гроші витрачає кожен п'ятий українець

У новому дослідженні "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи" EWL спільно із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету дослідили, як українці в Польщі оцінюють своє матеріальне становище та скільки у них залишається грошей після всіх витрат на життя.

Результати свідчать, що понад половина українців (55%) оцінюють своє матеріальне становище як середнє. Після оплати всіх витрат, пов’язаних із перебуванням у Польщі, у громадян України залишається в середньому 961 злотий на місяць (приблизно 8500 грн).

Трохи більше заощаджують українські мігранти, які прибули до Польщі до повномасштабного вторгнення. Сума, яка у них залишається щомісяця, становить близько 1052 злотих (9300 грн), а у воєнних біженців різниця між зарплатою і витратами менша на чверть – близько 826 злотих, тобто 7300 грн.

Майже 20% громадян України заявляють, що після оплати всіх місячних витрат на проживання в Польщі у них залишається 501-1000 злотих (4 400-8 850 грн). Такі заощадження вдається робити:

13% воєнних біженців;

24% довоєнних мігрантів.

Тих, у кого залишаються більш відчутні суми, небагато. Лише 12% громадян України заощаджують більше 2000 злотих на місяць (17 700 грн).

Всі гроші витрачають 18% громадян України. Практично у кожного п’ятого біженця нічого не залишається після оплати всіх витрат на перебування. А серед довоєнних мігрантів таких – 15%.

Фото: Більшості українців вдається дещо заощаджувати (gettyimages.com)

Серед біженців у Польщі – чимало представників середнього класу

За результатами опитування експерти відзначають цікавий факт, що українські біженці, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення, частіше оцінюють своє матеріальне становище як добре (22%) на тлі мігрантів, які приїхали і почали працювати у Польщі до 24 лютого 2022 року (14%).

"Це свідчить про те, що до Польщі у зв'язку із вторгненням прибули громадяни України різного рівня достатку. Серед них багато представників середнього класу, бізнесменів, які мають кошти на проживання і певну "фінансову подушку", – пояснює керівник відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

Дуже погано оцінюють свою матеріальну ситуацію лише 1% українців у Польщі. І тільки 1% біженців вважають її дуже доброю.

Опитування громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року у понад десяти польських містах. Участь у дослідженні взяли 500 повнолітніх громадян України – як довоєнних мігрантів, так і біженців.

Анкета опитування була розроблена з урахуванням питань від Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, Управління у справах іноземців Польщі та Бюро національної безпеки Польщі.

Нагадаємо, ми писали, що українці у Польщі масово втрачають статус UKR.

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