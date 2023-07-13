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На скільки днів можна виїхати із Чехії без втрати тимчасового захисту: пояснення

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Четвер 13 липня 2023 12:58
На скільки днів можна виїхати із Чехії без втрати тимчасового захисту: пояснення Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці влітку частіше цікавляться можливістю відвідати рідних в Україні, але бояться втратити статус тимчасового захисту у разі тривалої відсутності.

На скільки днів можна виїжджати із Чехії, щоб не втратити прихисток, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

На офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ Чехії зазначено, тимчасовий захист не скасовують, якщо людина виїжджає на тривалий період часу. Але поїздки за межі Чехії на понад 10 робочих днів можуть вплинути на окремі пільги:

  • соціальне житло;
  • надання фінансової допомоги;
  • місце в школі для дитини;
  • медичне страхування.

"Біженці можуть поїхати в Україну на термін, який є украй необхідним для вирішення особистих справ. Цей період не повинен бути непропорційним тривалості дозволеного перебування. Тимчасовий захист був наданий як захист від конфлікту, тому ми не рекомендуємо подорожувати до місць війни", – повідомили виданню у МВС Чехії.

Якщо людина планує виїхати з Чехії назавжди, то міністерство рекомендує скасувати тимчасовий захист.

Нагадаємо, ми писали, що чекатиме біженців з України в Чехії з 1 липня.

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